تعرف على قصة أبو متعب الأمريكي والسيدة السعودية التي تزوجها - صور

الوكيل الإخباري -

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بات أبو متعب الأميركي خلال الآونة الأخيرة حديث الشارع السعودي، ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد انتشار نشاطاته ومقاطع الفيديو التي شاركها مع متابعيه.وعلى ضوء الطابع الكوميدي الذي تتسم به فيديوهاته، كسب الرجل شهرة واسعة على مواقع التواصل، ونسبة متابعة غير مسبوقة بالنسبة لأجنبي مقيم في السعودية.يدعى Joshua Van Alstine لكنه ملقب بأبو متعب، تزوج بفتاة سعودية من منطقة تنومة في جنوب السعودية عام 2018.وكشف ابو متعب الامريكي أنه من مواليد 1990، من أب أميركي الجنسية يعمل في القوات الجوية، ووالدته تركية الجنسية، موضحا أنه تربى في بيت متعدد اللغات والأديان، مع ثقافات مختلفة وأساليب حياة ووجهات نظر متعددة.وأضاف أن أجداده من أوائل المهاجرين من هولندا لأميركا قبل الولايات المتحدة، وتعتبر أسرته من المؤسسين لمدينة نيويورك.وأشار إلى أنه تربى بين أميركا وتركيا بسبب طبيعة عمل والده في القوات الجوية التي حتمت على الأسرة كثرة التنقل ما بين البلدين، حيث إن العائلة كانت تعتمد في علاقاتها على قبول الآخرين مهما كانوا أو كانت أفكارهم أو معتقداتهم والتقبل بأقصى صورة.وفي الجامعة توطدت علاقته بالسعوديين خلال دراسته، حيث تعرف على أحد الطلاب السعوديين المبتعثين من تنومة، وهي ذات القرية التي نشأت بها زوجته.كما تمكن من خلال هذا الطالب المبتعث التعرف على العادات السعودية واللغة العربية، وتعلم أيضاً اللهجة السعودية من خلال طلاب آخرين.وعند ظهور يوتيوب سجل مقطعا باللهجة السعودية أصبح "ترند" على مستوى يوتيوب لحديثه باللغة العربية.إلى ذلك، أشار إلى أنه عاش طفولة ثانية في السعودية بعد أن تعلم العادات والتقاليد من والده ووالدته.وبدأت المغامرة عندما ذهب إلى السعودية، وبدأ في العمل بمجال العلاقات العامة والتسويق، وعمل مع الجمعية السعودية للنباتات مع مؤسسي الجمعية، وكان من ضمنهم زوجته.وعن طريقة تعرفه لزوجته، أشار إلى أنه كان على علاقة بشقيقها، مشيراً إلى عدم وجود قصة عشق وإنما أحبها بعد الزواج لوجود حالة من التلاقي والعديد من الاهتمامات المشتركة.وأضاف أن لديه الآن ابنة تدعى جوليا، واتفق مع زوجته على تربيتها كأميركية سعودية، مبيناً أن ثقافة ابنته سعودية أكثر مما هي أميركية.وختم كلامه بالحديث عن طفولته التي عاشها في السعودية مشيراً إلى أنه عاش في الأحياء الشعبية وتعمق في أسلوب الحياة السعودية من ناحية ارتداء الزي السعودي والشماغ بالإضافة لاستخدام ذات العطور. ( العربية .نت)