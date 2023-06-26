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الإثنين، 26-06-2023 11:14 ص

تعرف على قصة تكبيرات العيد

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الوكيل الإخباري - بأجواء روحانية ايمانية يعيش العالم الاسلامي اليوم يوم التروية، الذي تعتلي فيه أصوات التكبيرات ويزيد فيه الحمد لله. 

ونسرد في هذا التقرير قصة تكبيرات العيد كما رواها الشيخ عبدالحميد كشك رحمه الله.

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حيث قال: عندما همّ سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام ووضع السكين على عنقه ليذبحه، لم يكن يعلم بمشيئة الله، وعندها جعل سيدنا إبراهيم وجه سيدنا إسماعيل للأرض، خشية أن يرى عينيه، فيصعب عليه تنفيذ أمر الله، فقد كان ذلك أعظم ابتلاء يبتلي به الله إنسانا، «إن هذا لهو البلاء المبين» صدق الله العظيم.

وأضاف الشيخ عبدالحميد كشك: عندما بدأ سيدنا إبراهيم بنحر سيدنا إسماعيل وبدأ بتحريك السكين بكل قوة على نحر ابنه إسماعيل، فإذا بالسكين لا تقطع مع أنها حادة كالسيف.. فقد أمرها ربها جلّ وعلا بأن لا تقطع، وسمعا حينها صوت جبريل مجلجلاً جميلاً قادما من السماء وهو يحمل كبش الفداء، ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

وزاد: هنا رفع سيدنا إبراهيم رأسه يقول: لا إله إلا الله، كرر سيدنا جبريل عليه السلام قوله: الله أكبر الله أكبر، هنا رفع سيدنا إسماعيل رأسه قائلاً: ولله الحمد.

وبهذه العبارات التي تحيي في الأذهان خاطرة انتصار إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما السلام- في الامتحان الكبير، وهو الانتصار على النفس، وتعطي العبر لكلِّ المسلمين.

 




 

 


 

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