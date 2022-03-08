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الثلاثاء، 08-03-2022 12:47 م

تعرف على هذه الحقائق قبل الزواج

الزواج-المختلط


الوكيل الاخباري - الزواج من القرارات الصعبة التي قد يتخذها أي شخص في حياته؛ فهو ليس بهذه السهولة فهو عبارة عن حياة جديدة مشتركة مع شخص آخر، ومسؤوليات مختلفة عن المسؤوليات الفردية؛ وهو من العلاقات التي تحتاج لجهد وعناية حتى تنجح وتستمر، وبحسب دراسات لعلم الاجتماع فإنّ هناك حقائق لا بد من معرفتها لأي شخص مقدم على الزواج، وهي:-

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1- العمر المناسب للزواج يبدأ من عمر ال 23 حسب بعض الدرسات " بينت أنّ العمر المناسب للزواج يبدأ من عمر ال 23 على الأقل، وتقل حالات الطلاق في هذا العمر بنسبة 30%، بينما تزيد نسب الطلاق عند الأزواج الذين تقل أعمارهم عن هذا العمر بكثير؛ كعمر ال 18 سنة لترتفع لما فوق ال 50%.

 

 

2- ضرورة التقارب في العمر بين الزوجين أثبتت الدراسات أيضاً أنّ الفرق الكبير في العمر بين الزوجين يسبب خلافات كثيرة، بينما التّقارب بالعمر يقلل من هذه الخلافات ويزيد من الانسجام بين الزوجين؛ لأن الفرق الكبير بالعمر يعني الاختلاف في التفكير والاختلاف في النظرة للأمور، لذا يجب أن لا يزيد هذا الفرق عن 5 سنوات.

 

3- الحب في الزواج لا يدوم للأبد من الحقائق المنطقية التي يجب أن يتقبلها كلا الزوجين، حقيقة أن الحب في شهر العسل وبداية الزواج قد لا يدوم للأبد، بسبب تبدل وتغيّر مشاعر الشغف والاهتمام والانجذاب بين الزوجين؛ فهذه المشاعر ليست ثابتة ومن الطبيعي أن تتبدل مع الظروف.

 

4- يجب إدراك حقيقة أنّ الطرفين ليسا شخصاً واحداً من الطبيعي أن يتشارك الزوجين في جميع المسؤوليات الزوجية والأسرية، ولكن يجب أن يدركا حقيقة أنهما ليسا شخص واحد ولكل منهما أولوياته المختلفة وطباعه المختلفة، لذا يجب عدم الانصدام من اختلاف طباع الآخر وتقبّلها حتى ينجح هذا الزواج.

 

5- الزواج السعيد يعني الصداقة بين الزوجين عندما تشبه العلاقة الزوجية العلاقة الوطيدة بين الأصدقاء؛ يتحول هذا الزواج لعلاقة ناجحة وسعيدة، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات.

 

6- الحياة الزوجية الناجحة هي التي تتشارك فيها المهام بين الزوجين لا يمكن نجاح أي زواج غير قائم على التشارك في المهام والمسؤوليات بين الزوجين؛ فالتشارك بالمهام أساسي جداً لاستمرار هذ العلاقة.

 

7- الانسجام بين الزوجين أساسي لنجاح هذه العلاقة طبعاً الحياة الزوجية ليست حياة وردية، بل فيها ألوان وظروف كثيرة، ولكن مع وجود الانسجام والتفاهم بين الزوجين تصبح هذه الحياة وردية وناجحة فعلاً؛ فالانسجام بين الزوجين يقف في وجه أي مشكلة قد تقف في طريق هذا الزواج.

 

المصدر : موضوع 


 




 

 


 

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