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الثلاثاء، 24-08-2021 03:02 م

تعويض عامل 136 ألف دولار عن إصابة عمل في الإمارات

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الوكيل الإخباري- ألزمت محكمة الاستئناف في أبوظبي، إحدى الشركات بدفع نصف مليون درهم ( 136 ألف دولار) تعويضًا لعاملٍ يعمل لديها، تعرَض لإصابات إثر سقوطه بحفرة عميقة أثناء عمله قبل بضع سنوات.

وتم إصدار الحكم لصالح العامل عقب إقامته دعوى قضائية بحق الشركة، طالب فيها بـ5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار) تعويضا ماديا وأدبيا، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وحسب صحيفة ”الخليج“، فقد ذكر العامل بالدعوى أنه ”كان يعمل لدى الشركة وخلال العمل سقط بحفرة عمقها عشرة أمتار؛ بسبب إهمال شركته بتوفير وسائل الأمن والسلامة له، وأن الشركة المدعى عليها تمت إدانتها وفق حكم جزائي بات“.

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وقال إنه ”نتجت عن السقوط إصابات عديدة بالعمود الفقري وكسور عديدة بالأضلاع، خاصة الجهة اليسرى، مع نزف وتكدس بالرئتين وأخماص الرئة واستئصال للطحال“.

وأفاد العامل، وهو شاب في مقتبل العمر، بأنه ”نتيجة الإصابات تم التدخل الجراحي واستئصال أجزاء من الفقرات ووضع أقفاص معدنية بديلة، وتثبيت عدد كبير منها، كما تم علاج كسور الأضلاع وتخلف عن ذلك محدودية تنفسية وآلام بالصدر“، مبينا ”أن نسبة العجز لديه تقدَر بواقع 70 ‎%‎ في الفقرات و100 ‎%‎ عن الطحال، و 25 ‎%‎ من الطبيعة التنفسية للصدر، فضلا عن تعطيل ممارسة حياته الطبيعية كبقية البشر؛ ما أفقده القدرة على الكسب، حيث إنه كان يعيل أسرته وذويه“.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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