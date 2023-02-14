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الثلاثاء، 14-02-2023 10:44 ص

تغريم شركة أمريكية بعد سقوط عاملين في وعاء خلط شوكولاتة

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الوكيل الإخباري - فرضت إدارة السلامة والصحة المهنية في الولايات المتحدة غرامة على مصنع شوكولاته في بنسلفانيا بعد سقوط عاملين اثنين في وعاء خلط الشوكولاتة وتعريض حياتهما للخطر.

وتم تغريم مصنع في مدينة إليزابيثتاون بأكثر من 14500 دولار من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية .

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وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في شهر يونيو 2022 ووصفت بالخطيرة، سقط عاملين اثنين لا يعملون بدوام كامل في وعاء الشوكولاته، وقام المصنع حينها بحفر قاع الوعاء الكبير من أجل إفراغه وإخراجهما.

وتم نقل العاملين عبر طائرة مروحية بعد عملية الإنقاذ التي تمت بمساعدة 20 رجلا.

وكشفت المصادر أن العاملين تم تعيينهم من أجل تنظيف الصهاريج دون تدريبهما بشكل جيد.

 

 

روسيا اليوم

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