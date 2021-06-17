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الخميس، 17-06-2021 12:57 م

تفاصيل تبرع طليقة جيف بيزوس بمبالغ طائلة

نتنالتنلت


الوكيل الإخباري - كشفت طليقة مؤسس مجموعة "أمازون" جيف بيزوس، ماكنزي سكوت، تبرعها بمبلغ 2.74 مليار دولار ، وستذهب التبرعات لـ268 جهة، بينها جمعيات فنية .

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وتعهدت سكوت التبرع لأعمال خيرية بنصف ثروتها، والتي قدرتها مجلة "فوربس" بنحو 60 مليار دولار، والعائدة خصوصا إلى طلاقها من بيزوس.


يذكر أن بعد طلاقها من بيزوس،تزوجت سكوت في آذار/مارس الماضي من أستاذ العلوم دان جيويت.


وكتبت ماكنزي سكوت مقال نشرته على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، "أنا ودان ومجموعة من الباحثين والإداريين والمستشارين نحاول التبرع بثروة وفرتها أنظمة ينبغي تعديلها".

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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