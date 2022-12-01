تفاصيل جديدة بقصة مصري طلق زوجته بحفل زفاف ابنته - فيديو

الوكيل الإخباري - انفرد "صدى البلد" بنشر تسجيل صوتي أرسله والد عروس دمياط نصر نعمان، يعمل جزار، من مدينة الروضة بمحافظة دمياط، صاحب واقعة تطليق زوجته أمام المعازيم بحفل زفاف ابنتهما بإحدى القاعات بفارسكور في محافظة دمياط، أمام المعازيم.



وجاء في التسجيل أن والد عروس دمياط يعتذر عما بدر منه في حق أم أبنائه وأولاده وأنه ارتكب خطأ في غير وقته.



وقال والد عروس دمياط في التسجيل: “بسم الله الرحمن الرحيم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، انا والد العروسة الذي قمت بتطليق أمها بعد أن هنأت العروسين وهذا خطأ مني واعتذر عنه لأنه خطأ في غير وقته”.



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وترجع التفاصيل عندما فوجئ المعازيم في أحد الأفراح بأحد القاعات بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بقيام والد عروس دمياط بأخذ الميكرفون من منظمي الحفل وقام بتهنئة العروسين، وقال ألف مبروك للعروسة والعريس أما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالثلاثة وتروح على بيت أهلها، وسط زهول المعازيم بالقاعة.



ومن جانبها كانت نجلاء عثمان أم العروس، أكدت أنها منفصلة رسميا بالفعل عن أبي العروس منذ تاريخ 24 يوليو 2020 أي منذ أكثر من سنتين وفؤجئت بتصرفه أمام المعازيم وتأكدت أنه يريد كيدها فقط أمام المعازيم وأمام أبنائها وإفساد فرحة ابنته.



وأشارت إلى أنها بالفعل منفصلة منذ عامين إلا أنها ظلت بمنزل الزوجية حتى تستكمل تربية أبنائها الثلاثة لأنهم بالجامعات وابنتها كانت على وشك الزواج ولاتريد تركهم بمفردهم، ولكن بعد ما فعله الأب أمام المعازيم والحضور خرجت من الحفل بعد اتمام الحفل وعادت إلى منزل أسرتها.





صدى البلد

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