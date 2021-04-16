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الجمعة، 16-04-2021 09:07 م

تفاصيل حادثة قتل أسد لمربيه في السعودية

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الوكيل الاخباري - توفي شاب سعودي متأثرًا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي بالرياض.
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وباشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ أمس الخميس، وقامت باتخاذ اللازم وتخليص الرجل من بين فكي الأسد، ولكنه توفي متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للأسد بعد قتله، وذكروا أن الشاب المتوفي في العقد الثاني من العمر 22 عاما ويدعى عبدالرحمن وطالبوا بوقف تربية تلك الحيوانات الخطيرة والتباهي بها.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، في وقت سابق أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوع، وتفرض عقوبات على المخالفين.

وأضاف أن التعامل معها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.

ويشار إلى أنه سبق وصدر أمر ملكي بمنع استيراد كافة أنواع الحيوانات المفترسات للسعودية للاستخدام الشخصي أو التجاري، ولم يسبق أن تم إصدار تراخيص استيراد في هذا الشأن ما يعني أن كافة الحيوانات المفترسة التي لا تتواجد في الأصل في البيئات الطبيعية للمملكة تم استيرادها أو إكثارها بشكل غير نظامي.

أما العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة للمخالفين فتصل إلى 30 مليون ريال سعودي غرامة، إضافة إلى 10 سنوات سجن للمخالفين.

 




 

 


 

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