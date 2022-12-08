الخميس 08-12-2022
الوكيل الاخباري

مراد: تمويل مشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس ليس من خزينة الدولة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

قطر تصدر 22 كتابا لتوثق تاريخ بطولة كأس العالم

الضمان الاجتماعي توضح بشأن إصابة العمل

الديوان الملكي ينشر صورة تجمع الملك وولي العهد والأمير هاشم

الاحتلال يقرر تمديد فترات عزل أسرى "نفق الحرية" إلى 6 اشهر

هيئة الاتصالات تتوقع تشغيل خدمات الإنترنت الساتلية العام المقبل

انخفاض سعر كيلو الزيتون نصف دينار

بعد موجة تراجع.. أسعار النفط في المنطقة الخضراء

اليرموك تعلن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني

الخميس، 08-12-2022 10:49 ص

تفاصيل دهس 4 طالبات أمام المدرسة في مصر

2022-638059353968660806-866


الوكيل الإخباري - قام مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً بدهس 4 تلميذات بسيارة كان يقودها أثناء خروجهن من المدرسة بمحافظة الجيزة المصرية مما تسبب في إصابتهن .

واعترف الطفل في تحقيقات النيابة أنه تعلم القيادة من والده، الذي يعمل ميكانيكياً في نفس المنطقة، وأنه لم يكن يقصد صدمهن.

اضافة اعلان

 

وبدأت الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام مراهق بدهس 4 طالبات بسيارة لدى خروجهن من المدرسة، مما أسفر عن إصابتهن بإصابات بالغة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على الطفل ووالده والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، كما طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابات الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين الـ 12 إلى 15 سنة، بعد نقلهن لأحد المستشفيات، تمهيدا لسؤالهن عن ملابسات الحادث.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال الأمر.

 

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
50884079-39175421

نشطاء مناخ يرشقون بالطلاء دار أوبرا شهيرة في إيطاليا - صور

554100b0c46188b5788b45d3

'رجل عنكبوت' يتسلق أطول مباني العالم - صور

000

فيديو - مأساة "الطفل ريان" تتكرر في الهند منذ يومين

164478

شاهد شاب يتسبب في حريق مروع بمحطة وقود في نيويورك

10885_1

واقعة مؤثرة.. شخص يحضر حفل تخرج زوجته بعد وفاتها بأيام في البحرين- فيديو

17

شاهد فيديو يحبس الأنفاس لسباق بين سيارتين في الكويت ينتهي بفاجعة

أخبار متعلقة
AA14S4Xe

كلب يقود سيارة يتسبب بحادث سير في أمريكا - فيديو

2019-09-21T123747Z_1093425773_RC139E6CACC0_RTRMADP_3_EGYPT-POLITICS

بعد اتهامها بشنقه .. بيان رسمي يبرئ فتاة من قتل خطيبها في مصر

638da3964c59b733b02aab5e

فيديو مروع لممرض معصوب العينين ورضيع في مصر

00

الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو لشخص قام بترويع طلبة داخل مدرسة

43-4-800x549 (1)

العثور على مومياوات مصرية بألسنة من ذهب - صور

سجود-السهو-مت-وكف-

توفي ساجداً ..تفاصيل اللحظات الأخيرة لطالب كلية الطب في مصر - صورة