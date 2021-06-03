الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 03:13 م

تفاصيل مؤثرة لشاب مصري تسلل الفطر الأسود إلى جسده

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الوكيل الإخباري - كشفت سيدة مصرية تفاصيل تسلل الفطر لجسد زوجها بعد تعافيه من فيروس كورونا وتسببه في إجراء جراحة لإزالة عينه وفكه.

وتروي السيدة جيهان ربيع تفاصيل إصابة زوجها أحمد شحاتة، البالغ من العمر 50 عاما، بالفطر لـ"العربية.نت"، وتقول إن زوجها كان يعاني من مرض كورونا وتعافى من الفيروس بعد فترة علاج قضاها في المستشفى وعقب عودته للمنزل بأيام بدأت تظهر عليه أعراض أخرى مثل التهابات بالعين والحلق والأنف، مضيفة أن الأطباء اعتقدوا أن هذه الأعراض من تداعيات كورونا.

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وذكرت أنه ومع مرور الوقت بدأت الأعراض تزداد وأصبحت الحالة أكثر سوءًا، حيث لاحظت أن عين زوجها تغلق ثم أُغلقت تماما ولم يعد يقوى على الإبصار أو تناول الطعام، مضيفة أن زوجها مريض بالقلب والسكر والضغط ومناعته ضعيفة جدا، ما أدى لتفاقم حالته التي كانوا يعتقدون حتى وقت متأخر أنه لم يتعاف بشكل نهائي من كورونا.

 

وكشفت أن الحالة ظهرت عليها أعراض أخرى منها تورم الوجه مع نزيف مستمر، وبدأت العين الأخرى تظهر عليها نفس أعراض العين الأولى، ووقتها تأكد الأطباء من إصابته بالفطر الأسود، وطلبوا جراحة عاجلة لإزالة العين الأولى والفك وهو ما حدث، مضيفة أن زوجها يرقد حاليا في العناية المركزة وحالته غير مستقرة.

 

المصدر- لبنان 24 

 

 

 




 

 


 

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