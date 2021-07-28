الأربعاء 28-07-2021
الوكيل الاخباري

مطالبات نيابية بتمديد مدة الامتحان التنافسي بـالخدمة المدنية

الأردن.. منشورات فيسبوك تودي بحياة شخصين وإصابة 20

وزير العمل يلتقي وفدا عراقيا لبحث التعاون المشترك في المجالات العمالية

ناطق المياه: لا يوجد أزمة مياه في الأردن

بين الاغتراب والفقر .. مناشدة عاجلة لسيدة لإجراء عملية جراحية

ولي العهد: فخور بأن تُدرج السلط على قائمة التراث العالمي

93 ألف عقد زواج لقاصرات خلال 10 سنوات في الأردن

بعد فقدان ورقة إجابة طالبة توجيهي ولي أمرها : لا يوجد مستجدات

الأمانة تنذر 78 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية

الملك: فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وقبرص واليونان

الأربعاء، 28-07-2021 11:44 ص

تفاصيل واقعة تحرك جثمان شخص متوفي داخل نعشه في مصر - فيديو

1043187804_0_273_3078_1937_1000x541_80_0_0_4e262634edc1ed40fa9d4456de89a9f9


الوكيل الاخباري - واقعة غريبة شهدتها مدينة إدكو التابعة لمحافظة البحيرة في مصر، أثناء تشييع جثمان أحد المتوفين، حيث زعم عدد من المشيعين تحرك المتوفى في الكفن داخل النعش، أثناء صلاة الجنازة قبيل الدفن.

اضافة اعلان

 

وعن تفاصيل الواقعة، قال أحمد عطية الأشرم، ابن عم المتوفي في مداخلة تليفزيونية، إن "المتوفي كان محجوزا في العناية المركزة في مستشفى إدكو، وكان يجري إشاعة مقطعية بعد تعرضه للمرض، وتبين أنه يعاني من جلطة في المخ، ووضع على التنفس الصناعي".

 



وأضاف أن "الحالة كانت متأخرة، وكان في غيبوبة تامة، لافتا إلى أنه في يوم الوفاة توقفت عضلة القلب، وحاول الطاقم الطبي التدخل وإنعاشها، وبالفعل اشتغلت، ولكن جسده كان متخشبا".


وتابع قائلا "بعدها تلقينا اتصالا يخبرنا بوفاته".


وأوضح أنه "عند دفنه شعروا به يتحرك من ناحية بطنه، ولكن لا يوجد تنفس أو حركة من ناحية الوجه".

 


وواصل قائلا "على الفور عدنا به إلى المستشفى مرة أخرى والتي أكدت وفاته، وبعدها عُرض على طبيب خاص وأكد وفاته أيضا".


وذكر أن المتوفي يبلغ من العمر 43 عاما، وأتم قائلا "كنا نتمنى يطلع عايش".


وكانت محافظة البحيرة المصرية، قد شهدت أمس الاثنين، واقعة غريبة، خلال تشييع جنازة أحد المواطنين، بعدما خيل لأقاربه حدوث حركة داخل النعش، جعلتهم يظنون أن الميت لم يفارق الحياة.


وسادت حالة من الهرج في الجنازة، وتعالت الصرخات مطالبة بتحرير وجه المتوفى ، وتوقفت مراسم الجنازة ليصطحبه أقاربه إلى المستشفى.


وحسب وسائل إعلام محلية، قام أطباء مستشفى إدكو بإجراء الكشف الطبي على المتوفى بعد عودة المشيعين بجثمانه إلى المستشفى، وأكدوا أنه متوفيا وليس حيا كما خيل لمرافقيه.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

رغد صدام حسين تشارك فيديو لسر أرسلته إلى والدها جعل دمعته تنهار

كنزز

رجل محظوظ بسريلانكا يعثر على كنز في حديقته

قرود

بالفيديو .. معركة شرسة بين مئات القرود بأحد شوارع تايلاند

1588887_0

'متوفى' يتحرك خلال جنازته في مصر.. ويلتقط أنفاسه! - فيديو

جريمة

طبيب الأسنان قاتل زوجته في مصر يعترف: 'ساعة شيطان' دمرت حياتي

انتشال

نجاة بإعجوبة ... انتشال سيدة على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار في مصر

أخبار متعلقة
1588887_0

'متوفى' يتحرك خلال جنازته في مصر.. ويلتقط أنفاسه! - فيديو

انتشال

نجاة بإعجوبة ... انتشال سيدة على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار في مصر

c215ae5f-2268-4120-9943-a441530d49bf

شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع حليب؟