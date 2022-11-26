تفاعل على صور ايفانكا ترامب وزوجها بمباريات مونديال قطر 2022

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر الذي شغل منصب مستشار ترامب خلال ولايته، خلال حضور مباريات ببطولة كأس العالم بقطر 2022.
ونشرت ايفانكا صورًا من حضورها وعائلتها لمباريات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة بتعليق: "هيا منتخب أمريكا".
وفي تغريدة منفصلة نشرت ايفانكا صورة من مباراة المنتخب البرازيلي ونظيره الصربي مكتفيةً بتعليق قالت فيه: "البرازيل ضد صربيا".
Go Team USA! 🇺🇸 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QfTIyAIxhG— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 25, 2022
Brazil 🇧🇷 v. Serbia 🇷🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Q8wy73imkd— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 25, 2022
إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر في مدرجات كأس العالم بالدوحة لحضور مباراة #اِنجلترا_امريكا 🇬🇧⚽️🇺🇸— Ossama Al Bayati أسامة البياتي (@ossamaalbayati) November 25, 2022
#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/ErSMK3pFtq
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