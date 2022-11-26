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السبت، 26-11-2022 02:12 م

تفاعل على صور ايفانكا ترامب وزوجها بمباريات مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر الذي شغل منصب مستشار ترامب خلال ولايته، خلال حضور مباريات ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

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ونشرت ايفانكا صورًا من حضورها وعائلتها لمباريات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة بتعليق: "هيا منتخب أمريكا".

وفي تغريدة منفصلة نشرت ايفانكا صورة من مباراة المنتخب البرازيلي ونظيره الصربي مكتفيةً بتعليق قالت فيه: "البرازيل ضد صربيا".

 

 

 

 


CNN

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