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الثلاثاء، 13-07-2021 01:39 م

تقارير كورية تكشف سبب فقدان الزعيم الكوري 20 كيلوغراما من وزنه

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الوكيل الإخباري- أشارت تقارير إعلامية كورية، مؤخرا، إلى خسارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لما يقارب الـ 20 كليوغراما من وزنه.

ووفقا للتقرير، فإن الاستخبارات الكورية الجنوبية، أكدت خسارة، كيم جونغ أون، نحو 20 كيلوغرام من وزنه، وذلك بعد اتباعه نظاما غذائيا بطلب من الأطباء، نظرا لوجود مخاوف صحية على حياته نتيجة الوزن الزائد.

وأضاف، أن الزعيم الكوري الشمالي، حرص على التواجد في منتجع سري لرفع لياقته البدنية إلى جانب تخفيض وزنه.

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ويرى مراقبون أن حرص كيم على تخفيض وزنه لا يرجع إلى اهتمامه بصحته، وإنما لترسيخ الصورة المثالية للزعيم الكوري الشمالي، بالنسبة لشعبه، على أنه قائد عظيم يجوع مثل شعبه، في ظل أزمة الغذاء التي تعصف بالبلاد، وبأنه يشاركهم ذات المعاناة.

 

المصدر: سكاي نيوز

 




 

 


 

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