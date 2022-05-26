الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مصر يقفز 8% خلال مارس

حالة البلاد: ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب أهم معيقات الاستثمار

الكشف عن أسرار وخفايا فيروس جدري القرود

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة

وفيات الخميس 26-5-2022

الأوقاف تعلن قوائم الحجاج الأردنيين للعام الحالي اليوم

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الخليل

قرار من السلطات السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من قلقيلية

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

الخميس، 26-05-2022 07:34 ص

تقديم الامتحانات وسط الفيضانات في سريلانكا

ت


الوكيل الإخباري - رصدت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات من التلاميذ يؤدون امتحاناتهم وسط الفيضانات بمساعدة جنود الجيش في سريلانكا.

اضافة اعلان


واعتبر البعض أن إصرار التلاميذ على تحدي الصعاب وعبور الشوارع المليئة مياه الفيضانات والجلوس داخل فصول يغمرها الماء يعكس وجود إرادة للحصول على العلم لدى هؤلاء.


وتظهر الصور أحد الجنود وهو يحمل تلميذًا على كتفه لينقله إلى الفصل الدراسي، بينما تظهر صور أخرى جلوس التلاميذ على مقاعدهم بينما يغمر الماء أرضية الفصل.


وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية في البلاد أثرت على مئات الأسر، في ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مكة5

ظاهرة فلكية يشهدها الحرم المكي السبت

م

أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113

Clown_fish

سمكة تتسبب بوفاة فتاة بحادثة غريبة في السعودية

salt

فوائد الملح للبشرة الدهنية

mobile

لا تستخدم المعقمات الكحولية لتنظيف الموبايل

1610482271007_Worlds_Tallest_Trees_Bigger_Than_Thought

صور وفيديو .. أطول شجرة في العالم