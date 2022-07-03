تقرير يكشف سبباً وراء عادة الاستيقاظ ليلاً

الوكيل الإخباري-عادة سيئة قد يعانيها كثيٌر من الأشخاص وهي الاستيقاظ في منتصف النوم وعدم العودة إلى النوم الجيد مجدّداً.

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ووفقاً لتقرير منشور عبر موقع " ذي صن" هناك عادات تعمل على الاضطراب الكثير في النوم وكثرة الاستيقاظ ونصح التقرير بتجنبها .

ونصح اولاً بعدم وضع حيواناتك الأليفة في السرير جوارك حيث تعتبر سبباً للاستيقاظ المفاجئ ، والسبب تساقط الفرو الخاص بها مما قد يجعلك تنهظ فجأة، وهذا الأمر قد يتسبّب في الإصابة بالحساسية أو الربو لدى الأشخاص المعرّضين لها.



وأضاف ، عندما يستيقظ كثير من الأشخاص في منتصف الليل ولا يستطيعون العودة للنوم، فإنهم يقومون بالنظر إلى الساعة والقيام بحساب عدد الساعات المتبقية على الاستيقاظ، ولكن التقرير أكّد أنه من الضروري تجنب فحص الهاتف، لأن القلق من مشاهدة الساعة يمكن أن يبقيك مستيقظاً فترة أطول.

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