تقنية رقمية تحدد هوية الرسامين حسب لمسات فرشاتهم

الوكيل الإخباري - ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد هوية الرسامين عن طريق تحليل أثر لمسات فرشاة الرسم التي يستخدمونها في سطح اللوحات الفنية.

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وتساعد هذه التقنية أجهزة الأمن على تحديد النسخ المزيفة من أعمال كبار الفنانين، كما يمكن أن تساعد الخبراء والمؤرخين الفنيين على تحديد ما إذا كان أحد كبار الفنانين أو تلاميذهم قد وضعوا لمساتهم على لوحة فنية معينة.

وتعتمد المنظومة الجديدة على تقنيات الطوبوغرافيا ثلاثية الأبعاد في تحليل اللوحة بغرض تمييز أي اختلافات في سطحها، إذ تستطيع رصد أي ارتفاعات مهما كانت طفيفة على السطح من أجل تمييز الفارق في حركة الفرشاة أثناء الرسم، وهي الحركة التي تختلف من رسام إلى آخر.

ونقل موقع «فيز دوت أورج» عن الباحث كينيث سينجر أستاذ الفيزياء بجامعة «كيس ويسترن ريزيرف» في أوهايو قوله: «إن الطوبوغرافيا ثلاثية الأبعاد وسيلة جديدة تسمح لمنظومات الذكاء الاصطناعي برؤية اللوحات الفنية».

المصدر - البيان