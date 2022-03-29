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الثلاثاء، 29-03-2022 09:33 ص

تلاعب مستأجر يتسبب بتغريمه 221 ألف يورو في باريس

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الوكيل الإخباري - قضت إحدى المحاكم الفرنسية بتغريم مستأجر شقة تتكون من غرفتي نوم في باريس أكثر من 221 ألف يورو بعد إعادة تأجيرها من الباطن دون إذن عبر موقع تأجير الوحدات السكنية "أيربنب".

كان المستأجر قد أجر الشقة 329 مرة خلال الفترة من 2016 إلى 2020 وحصل على حوالي 193 ألف يورو، وأصبح عليه الآن تحويل المبلغ إلى أصحاب الشقة، بحسب ما نقلته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن حكم المحكمة.

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كما ألزمت المحكمة المستأجر بسداد 11370 يورو لأصحاب الشقة كإيجار متأخر لم يسدده رغم حصوله على دخل كبير من إعادة تأجيرها من الباطن.


كما ألزمت المحكمة المستأجر بدفع 5ر11 ألف يورو كنفقات صيانة كانت مستحقة عليه ولم يسددها في مواعيدها.


وكان أصحاب الشقة قد اكتشفوا أن شقتهم تستخدم بطريقة غير قانونية عبر منصة التأجير "أيربنب" في يونيو 2020. وأظهرت البيانات التي طلبوها من المنصة أنه تم إعادة تأجير الشقة من الباطن لمدة 1114 يوما بمتوسط إيجار يومي قدره 178 يورو، في حين كانوا قد أجروا الشقة للمستأجر مقابل 1380 يورو شهريا بدون فواتير المرافق. 


واستند الحكم القضائي إلى بند في عقد الإيجار يؤكد ضرورة الحصول على إذن من المالك في حال إعادة التأجير من الباطن وهو ما لم يحدث في هذه القضية.

 

 

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