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الثلاثاء، 25-01-2022 10:42 ص

تلسكوب ناسا الفضائي الجديد يصل إلى وجهته في مدار حول الشمس

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الوكيل الإخباري - وصل التلسكوب الفضائي جيمس ويب، الذي أطلقته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والمصمم لكي تلقي البشرية من خلاله نظرة على مراحل الكون الأولى، إلى وجهته التي سيستقر فيها أمس في مدار حول الشمس على بعد نحو 1.6 مليون كيلومتر من الأرض.

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ومن خلال مناورة لتصحيح المسار النهائي باستخدام أجهزة الدفع الصاروخي على متن التلسكوب، وصل ويب إلى موقع استقراره بين الأرض والشمس المعروف باسم نقطة لاجراند 2 أو إل2، وذلك بعد شهر من إطلاقه.

 

وقال إيريك سميث، المدير العلمي لبرنامج ويب في ناسا، إن مهندسي وحدة التحكم بمعهد علوم تلسكوبات الفضاء في بالتيمور تولوا تشغيل أجهزة الدفع، وإن الفريق الأرضي استخدم إشارات لاسلكية لتأكيد دخول ويب بنجاح إلى مداره.

وسيتبع التلسكوب ويب من موقعه المتميز في الفضاء مساراً خاصاً ليظل متوافقاً مع الأرض في دوران الكوكب والتلسكوب معاً حول الشمس بما يتيح الاتصال اللاسلكي معه بلا انقطاع.

 

ويدور التلسكوب الفضائي هابل الذي أطلق قبل ويب بثلاثين عاماً في مدار حول الأرض على ارتفاع 547 كيلومتراً، وهو ما يجعله يدخل في ظل الأرض ويخرج منه كل 90 دقيقة.

البيان 

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