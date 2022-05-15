تمثال ابو الهول يثير ضجة في مصر .. وخبراء يعلقون -فيديو

الوكيل الإخباري-أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لتمثال أبو الهول وهو مغمض العينين ضجة كبيرة وجدلا واسعا في مصر.

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وادعى أحد الحسابات على "فيسبوك"، أن التمثال أصبح "مغمض العينين" وأنه نائم، وذلك وفقا لفيديو التقط له أمس السبت، وسادت حالة من السخرية على ما ذكر.



حيث كتب أحد الحسابات: "هتلاقيها اتطرفت بس مافيش حاجه"، وقال آخر: "يعني الراجل مريح شوية.. تقولوا إشارة لحدوث أمر ما...غريب أمركم أيها المصريين".

في غضون ذلك، علق الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أحمد عامر، على ما تم تداوله قائلا "إنها مجرد تخاريف وخزعبلات، وهي مجرد شائعات، وأن تمثال أبو الهول لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين، ولم يتأثر بأي شيء".



وأشار عامر إلى أن هناك العديد من الأساطير ارتبط ذكرها بالفراعنة مثل "لعنه الفراعنه"، و"الزئبق الأحمر"، كما نجد منها أيضا حلم أبو الهول وعندما نام أبو الهول، وغيرها من الخرافات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو وصور على تويتر .





