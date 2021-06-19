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السبت، 19-06-2021 09:13 ص

تمثال يثير الذعر في شوارع محافظة مصرية

تمثال


الوكيل الإخباري - أثار تمثال شيده أحد المواطنين المصريين في مدخل شارع رئيسي في محافظة الإسماعيلية، ذعر الأهالي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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وتفاجأ المواطنون، بتمثال لشبح شهير في شارع متفرع من شارع شبين على بعد أمتار من ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وفقا لصحيفة الوطن.


وقال أحد سكان المنطقة إنه تفاجأ بشكل التمثال في مدخل الشارع المقيم به مساء أمس، مشيرا إلى أنه تسبب في خوف بعض الأشخاص المقيمين في الشارع والأطفال.


وأضاف «ممكن يبقي اللي نفذه شايف أنه فن، لكن الشارع غير مضيء بالكامل، وشكله ليلا مخيف جدا، خاصة للغرباء عن الشارع».


وأبلغ بعض المواطنين عن التمثال في حي ثالث الإسماعيلية، للمطالبة بإزالته، والتحقيق مع الشخص الذي صممه.


وبحسب مصادر مسؤولة في حي ثالث، فإنه سيجري إزالة التمثال في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت نهائيا.

 

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