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الأحد، 19-03-2023 02:05 م

تمساح ضخم يطرق باباً بذيله.. والصدمة ما فعله بصاحب المنزل في فلوريدا

معلومات_عن_التماسيح


الوكيل الإخباري - تعرض رجل من فلوريدا للعض في ساقه من قبل زائر غير متوقع.. تمساح كان ينتظر خارج بابه مباشرة.

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وقالت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية لشبكة "CNN" في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنهم تلقوا مكالمة حول الحادثة. وأصيب الرجل البالغ من العمر 56 عامًا في فخذه، وفقًا للجنة.


وأرسلت اللجنة على الفور صائدًا للسيطرة على التمساح وكان بطول 2.7 متر، فيما نقل الرجل سكوت هولينجسورث، المقيم في دايتونا بيتش، إلى المستشفى للعلاج.

 

وفي تفاصيل الحادثة وبينما كان الرجل يشاهد التلفزيون سمع صوتًا عند الباب.

 

وقال: "قفزت وتوجهت وفتحت الباب، وخرجت لأرى من الطارق، وأثناء محاولتي الوصول إلى الأنوار وبالكاد خرجت من الباب تشبث التمساح برجلي وبدأ يعضها". وأضاف: "أظن أنني فاجأت التمساح بقدر ما فاجأني".


وغالبا ما تعمد لجنة حماية الأسماك والحياة البرية إلى تحذير المقيمين في المنطقة بوجوب الحفاظ على مسافة آمنة من التمساح في جميع الأوقات، والسباحة فقط في مناطق محددة خلال ساعات النهار وعدم إطعام التمساح أبدًا.


وتشرح اللجنة أيضًا على موقعها على الإنترنت أن على سكان فلوريدا توقع رؤية المزيد من التماسيح مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.

 

وفلوريدا هي موطن لنحو 1.3 مليون تمساح، وفقا لموقع اللجنة على الإنترنت. تقوم الوكالة بشكل روتيني بالقتل الرحيم لما يسمى الحيوانات "المزعجة"، والتي يبلغ طولها 4 أقدام أو أكبر وتشكل تهديدًا للناس أو الحياة البرية.


تقول اللجنة إن التماسيح التي يتم نقلها تحاول عادة العودة إلى الموقع حيث تم القبض عليها وتستمر في خلق المشاكل، لذلك يجب التخلص منها أو نقلها إلى حدائق الحيوان أو عمليات إنقاذ الحياة البرية.

 

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