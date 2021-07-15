تنتج ميغان ماركل سلسلة رسوم متحركة لـ 'Netflix'

الوكيل الإخباري - أعلنت "أرتشويل بروداكشنز"، شركة الإنتاج المملوكة لدوقة ساسكس ميجان ماركل، أنها أنتجت مسلسل رسوم متحركة عائلياً لبثه على منصة نتفليكس، وأنها ستكون هي أيضاً منتجته التنفيذية.



وأشارت الشركة التي أنشأتها ميجان وزوجها الأمير هاري إلى أن المسلسل يركز على مغامرات فتاة عمرها 12 عاماً تستلهم مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات في التاريخ.

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والمسلسل، واسمه "بيرل"، هو أول مسلسل تعلن عنه نتفيلكس وميجان وهاري، وأبرما الاتفاق العام الماضي بعد أن تنازلا عن مهامها الملكية وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.



وقالت ميجان في بيان: "بطلتنا بيرل، مثل كثير من الفتيات في سنها، في رحلة لاكتشاف الذات فيما تسعى للتغلب على صعوبات الحياة اليومية".



وأضافت: "أشعر بسعادة غامرة لأن أرتشويل بروداكشنز أبرمت شراكة مع منصة نتفليكس القوية وإن هؤلاء المنتجين الرائعين سينتجان معاً مسلسل الرسوم المتحركة الجديد الذي يحتفي بالنساء الاستثنائيات عبر التاريخ".

ولم يُحدد موعد بعد لعرض المسلسل.

المصدر - العين الإخبارية



