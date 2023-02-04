تهاجم الجميع.. بومة متوحشة تهدد بلدة بريطانية بأكملها

الوكيل الإخباري - تعيش بلدة بريطانية بأكملها في حالة خوف ورعب بسبب طائر بومة، حيث تشكل خطورة على سكان البلدة بهجماتها الشرسة.

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هاجمت البومة الأطفال بوحشية وكذلك كبار السن، ومشاة الكلاب وحيواناتهم الأليفة، متسببة في حالة ذعر كبيرة بين السكان المحليين، ما جعلهم خائفين من مغادرة منازلهم.

يشك الخبراء في أن البومة الكندية ذات القرون الكبيرة محبطة لأنها موسم تكاثر وتكافح من أجل العثور على شريك له.



يبلغ ارتفاع البومة 2 قدم ، وتفتخر بجناحيها البالغ 5 أقدام ، وتقوم البومة الشرسة بسحب الدم من فريستها في سلسلة من الانقضاضات الذهانية.

ومن ضحاياها سيدة تدعى "ليز هودجكينز"، 74 عامًا ، مع جروح عميقة في فروة رأسها بعد تعرضها لهجوم وحشي من قبل مخالبها الحادة، كما تعرض صبي يبلغ من العمر 13 عامًا للهجوم.



بينما تم استهداف الكلاب الصغيرة في الحدائق الخلفية لأصحابها.

وعادةً ما تتغذى البومة على الثدييات الصغيرة مثل الأرانب والبط والفئران.

صدى البلد

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