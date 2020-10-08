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الخميس، 08-10-2020 12:33 م

توثيق لحظة سقوط نيزك في المكسيك - صور وفيديو

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الوكيل الاخباري – شهدت المكسيك سقوط نيزك سجلت الكاميرات لحظة اختراقه الغلاف الجوي وهبوطه على الأرض.

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وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من المكان الذي سقط فيه النيزك، شمالي البلاد.

 


 

وبحسب قسم الزلازل والبراكين التابع لمعهد البحوث الجيولوجية والغلاف الجوي في المكسيك، اخترق النيزك أجواء الأرض في الساعة 8:18 مساء أمس الاربعاء بالتوقيت المحلى للمكسيك.

 

 

وأوضح خبراء أن الانفجار الذي التقطته الكاميرات، نتيجة احتكاك جسم النيزك بالغلاف الجوي، غالبا ما يؤدي إلى تفتت الأجسام السماوية قبل ارتطامها بالأرض.

 

 

المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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