توقف قلبها 22 دقيقة ثم عاد.. تفاصيل عاشتها سباحة مصرية - فيديو

الوكيل الإخباري - لم يقتنع أحد أن قلبها توقّف 22 دقيقة، ثم عادت إلى الحياة ثانية، في مصر.

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فقد روت جومانا ياسر، بطلة مصر في الترايثلون، التي تعرضت لأزمة صحية في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث توقف قلبها، أن ذلك حدث أثناء أدائها تمرينات السباحة.



وأضافت أنها فقدت وعيها فجأة، ولم تشعر بأي شيء إلا وهي في المستشفى.

كما أوضحت في مداخلة تلفزيونية، أنها لا تتذكر ما تعرّضت له في تلك الليلة أبداً، وكل ما يرجع في بالها أنها فقدت وعيها ثم عادت إليه على سرير المستشفى.



من جهته، كشف ياسر عبد اللطيف، والد جومانا، أنه أصيب بصدمه لا توصف بعد معرفته بما جرى لابنته، وأكد أن أصعب ما تعرّض له في حياته.



ثم أضاف باللهجة المصرية: "كنت بنهار"، مشدداً على أن جومانا كانت فاقدة تماما للوعي خلال أول 7 أيام من دخولها المستشفى.

22 دقيقة بلا نبض

أما الطبيب محمد عفيفي، استشاري العناية المركزة بالمستشفى، الذي رافق حالتها، فأوضح أن إنعاش قلب جومانا استمر 22 دقيقة، عادت فيها للحياة واستقرت حالتها إلى أن تم نقلها للعناية المركزة.

وأشار إلى أن الأطباء استطاعوا المحافظة على خلايا المخ من خلال التنفس الصناعي بعد استقرار الضغط من خلال الأدوية الداعمة للدورة الدموية فضلًا عن تقليل درجة حرارة الجسم وضبط كهرباء المخ.



كما أوضح أن الطاقم استخدم علاجات غير تقليدية مع جومانا خلال وجودها بالعناية المركزة مثل الأوزون لتحسين استعادة المخ لوظيفته بدون الحقن المجهري.



#١٠٠مليون_معاك_ياسيسي pic.twitter.com/nnzXEjO1Mw جومانا ياسر بطلة منتخب الترايثلون مش فارق معاها إن قلبها وقف لمدة 22 دقيقة كاملة ولسه عايزة تكمل في رياضتها👍 #معكم_منى_الشاذلي November 24, 2022



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