السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

طلب غير مسبوق على الغاز وبيع 200 ألف أسطوانة اليوم السبت

كأس العالم: السعودية تتطلع لإنجاز تاريخي أمام بولندا.. وهذه تشكيلة الفريقين

كأس العالم: أستراليا تصعق تونس وتعقد مهمتها في التأهل للدور الثاني

الدفاع المدني يحذر المواطنين: لا تجازفوا بقطع الطرق في هذه الحالة

هام للمزارعين حول بيع الأشجار المثمرة من مشتل فيصل

الأمانة: لا تجمعات للمياه خلال المنخفض الأخير

وزارة العمل تطلق حملة واعي للحقوق العمالية

معهد التمويل الدولي: اقتصاد العالم على وشك استنساخ أزمة 2009

شرطة الاحتلال تفكك عبوة ناسفة بالقدس المحتلة

رياح معاكسة تواجه الطلب على النفط عالمياً

السبت، 26-11-2022 01:45 م

توقف قلبها 22 دقيقة ثم عاد.. تفاصيل عاشتها سباحة مصرية - فيديو

خ9خ9خ9خ


الوكيل الإخباري - لم يقتنع أحد أن قلبها توقّف 22 دقيقة، ثم عادت إلى الحياة ثانية، في مصر.

اضافة اعلان

 

فقد روت جومانا ياسر، بطلة مصر في الترايثلون، التي تعرضت لأزمة صحية في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث توقف قلبها، أن ذلك حدث أثناء أدائها تمرينات السباحة.


وأضافت أنها فقدت وعيها فجأة، ولم تشعر بأي شيء إلا وهي في المستشفى.

 

كما أوضحت في مداخلة تلفزيونية، أنها لا تتذكر ما تعرّضت له في تلك الليلة أبداً، وكل ما يرجع في بالها أنها فقدت وعيها ثم عادت إليه على سرير المستشفى.


من جهته، كشف ياسر عبد اللطيف، والد جومانا، أنه أصيب بصدمه لا توصف بعد معرفته بما جرى لابنته، وأكد أن أصعب ما تعرّض له في حياته.


ثم أضاف باللهجة المصرية: "كنت بنهار"، مشدداً على أن جومانا كانت فاقدة تماما للوعي خلال أول 7 أيام من دخولها المستشفى.

 

22 دقيقة بلا نبض
أما الطبيب محمد عفيفي، استشاري العناية المركزة بالمستشفى، الذي رافق حالتها، فأوضح أن إنعاش قلب جومانا استمر 22 دقيقة، عادت فيها للحياة واستقرت حالتها إلى أن تم نقلها للعناية المركزة.

 

وأشار إلى أن الأطباء استطاعوا المحافظة على خلايا المخ من خلال التنفس الصناعي بعد استقرار الضغط من خلال الأدوية الداعمة للدورة الدموية فضلًا عن تقليل درجة حرارة الجسم وضبط كهرباء المخ.


كما أوضح أن الطاقم استخدم علاجات غير تقليدية مع جومانا خلال وجودها بالعناية المركزة مثل الأوزون لتحسين استعادة المخ لوظيفته بدون الحقن المجهري.

 

 


العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
-343135438

شاهد حريق ودخان في الدوحة بالقرب من ملعب لوسيل

316623_1_1668788056

تفاعل على صور ايفانكا ترامب وزوجها بمباريات مونديال قطر 2022

Doc-P-1014265-638049978648048901

مشهد لا يصدق من السعودية..أم وطفلتها تنجوان من موت محقق

epa_soccer_2021-06_2021-06-29_2021-06-29-09311775_epa

رجل أعمال قطري يصدم بعض مشجعي منتخب إنجلترا بما فعله معهم -صور

لفلفلفلف

شاهد..عامل مترو كيني بالمونديال يتحول نجماً على تيك توك.. ما قصته؟

30420

انقاذ إمرأة من داخل نفق غمرته مياه الأمطار في جدة - فيديو

أخبار متعلقة
191307

إيفانكا ترامب تنشر صورا من الأهرامات بصحبة عائلتها خلال زيارتها إلى مصر

ما-حقيقة-تسمية-مصر-بهذا-الأسم؟-1

مصريون يرقصون فرحا في القاهرة بعد فوز الأخضر على الأرجنتين-فيديو

image-5-1

أم تلحق بابنها الوحيد بعد وفاته بثلاثة أيام حزنا عليه في مصر - صورة

سسسسسسس

بالفيديو .. عريس مصري يرقص بطريقة هستيرية بطرحة عروسه

69966925-3cea-4a49-a140-9b2bb6dcbed1

شخص ينقذ طفلا بعمر 7 سنوات من حريق في السعودية - فيديو

image

تسلموا جثته ودفنوه.. فإذا به حي يرزق أمامهم في مصر -صورة