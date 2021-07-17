السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إحباط دخول آليات وأشخاص من سوريا إلى الأردن

الحموري ينفي ما ورد بتقرير المرصد العمالي حول عمل الأطباء المقيمين دون أجر

العلي تؤكد على دعم الصناعة الوطنية

10% نسبة الانجاز في مشروع جسر النفط بالعقبة

ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

الفراية يؤكد على أن مد جسور التعاون مع العراق يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة

وزير العدل السابق: لقاء الملك ببايدن في هذا التوقيت يحمل عدة دلائل ورسائل

الحواتمة يقلّد ميدالية مئوية الدولة لعدد من الضباط - صور

الصناعة والتجارة تحرر 46 مخالفة لأوامر الدفاع الجمعة

السبت، 17-07-2021 04:29 م

توقف محرك الطائرة الروسية وانقلبت أثناء هبوطها - صورة

2021_7_17_13_35_37_525


الوكيل الإخباري - لحظات رعب حقيقية عاشها 18 راكباً على متن طائرة روسية توقف محركاها بعد إقلاعها بعشر دقائق

وأمس الجمعة، هبطت طائرة أنتونوف أيه إن -28 وعلى متنها 18 شخصا اضطراريا بالقرب من مدينة تومسك في منطقة سيبيريا، ونجا كل من كانون على متنها.

اضافة اعلان


وقال محققون اليوم السبت إن عطلا محتملا للمحركات ربما أجبر طائرة ركاب روسية صغيرة على الهبوط اضطراريا.


وتوقف المحركان فجأة عن العمل بعد 10 دقائق من إقلاع الطائرة، بحسب لجنة تحقيق.


وقال المحققون إن الطيارين الاثنين حاولا مرارا تشغيل المحركين ولكن دون جدوى.


وانقلبت الطائرة أثناء الهبوطالاضطراري وأظهرت الصور أنها مقلوبة راسا على عقب بين أشجار صغيرة.

 

ونجا جميع الركاب، لكن أحد الطيارين كُسرت أحد ساقيه، بينما تم نقل فتاة تبلغ من العمر 17 عاما إلى المستشفى للاشتباه في تعرضها لارتجاج في المخ.


وأصيب العديد من الأشخاص برضوض لكنهم تمكنوا من العودة إلى منازلهم بعد تلقي الرعاية الطبية.


وجاء الحادث بعد 11 يوما فقط من تحطم طائرة ركاب وسط طقس سيئ في أقصى شرق روسيا بالقرب من كامتشاتكا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 28 شخصًا.


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_118503737_5a67029e-5d9d-4b7a-b2cf-6b63488dd382

عرض لوحة لبيكاسو للبيع بأصول رقمية - صورة

1039002056_0_20_1920_1059_1000x541_80_0_0_137fd7ebceacfa74d024907830b1c805

فلسطينيان يحوّلان طائرة بوينغ إلى مطعم - صور

127-173334-causes-forgetfulness-strengthening-memory_700x400

أهم الأفكار للتخلص من النسيان

download (1)

نصائح للتعامل مع الطفل الغاضب

بيزوس-1624483736

أصغر رائد فضاء يرافق بيزوس في رحلته - صورة

سفاح

أمريكا .. الحكم بالإعدام على 'سفاح هوليوود'

أخبار متعلقة
لوس

رجل يقفز من طائرة متحركة في مطار لوس أنجلوس

2018_10_22_11_25_59_339

اصطدام مقدمة طائرة ركاب بريطانية بالأرض أثناء إقلاعها - فيديو