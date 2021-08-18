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الأربعاء، 18-08-2021 01:17 م

توقيف 5 رجال لتورطهم بقطع رأس فيل في إندونيسيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات المحلية في إندونيسيا توقيف 5 صيادين غير قانونيين على خلفية قطع رأس فيل من فيلة سومطرة، المهددة بالانقراض، في سعيها للتصدي للاتجار بالحيوانات البرية.

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وأفادت شرطة آتشيه في أقصى غرب الأرخبيل الإندونيسي، بتوقيف المشتبه بهم يوم الاثنين إثر تحقيق استمر لأكثر من شهر.

 

وقال الناطق باسم شرطة آتشيه، ويناردي: "لا نزال نبحث عن مشتبه به سادس.

وقد عثر على جثة فيل ذكر تخطى عامه العاشر مقطوع الرأس ومن دون نابيه في مزرعة لزيت النخيل في يوليو الماضي، وكشفت التحاليل أن الحيوان تعرض للتسميم.

وأوضحت الشرطة، أن أحد المشتبه بهم قام بقتل الحيوان وقطع رأسه، في حين حاول شركاؤه بيع نابيه.

وبموجب القانون الخاص بالطبيعة في الأرخبيل، يواجه المشتبه بهم السجن لمدة قد تصل إلى 10 أعوام.

وقلص التمدد السكاني وإزالة الغابات الموائل الطبيعية للأفيال وفاقم مخاطر احتكاكها مع البشر، فيما تثير أنياب هذه الحيوانات شهية الكثير من تجار العاج غير القانونيين.

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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