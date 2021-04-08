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الخميس، 08-04-2021 12:02 م

تونس.. إطلاق حملة للقضاء على الخنزير الوحشي في ولاية تطاوين

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الوكيل الإخباري- أطلقت السلطات التونسية في معتمدية الصمار من ولاية تطاوين حملة للقضاء على الخنزير الوحشي الذي بات ينتشر في المنطقة.

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وأفادت "موزاييك FM" بأنه "نظرا لكثرة شكاوى الفلاحين من ظاهرة الانتشار الكثير للخنزير الوحشي والذي أفسد منتوجاتهم الفلاحية أطلقت السلطات المحلية بمعتمدية الصمار من ولاية تطاوين بالتنسيق مع إدارة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وجمعية الصيادين و الوحدات الأمنية حملة أمس الأربعاء لقنصه والقضاء عليه بعدة مناطق من المعتمدية".

يذكر أن أهالي الولاية كانوا قد اشتكوا خلال الفترة الأخيرة من الانتشار غير المعهود للخنزير حتى في مناطق العمران وقد أعادت المندوبية الجهوية للفلاحة ذلك إلى نقص الغذاء بالمراعي بسبب عدم نزول الأمطار ولجوئه إلى مناطق العمران بحثا عن الغذاء.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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