تونس.. شابة تخوض امتحاناً من داخل سجنها - صورة

الوكيل الإخباري - فإنّ السجينة اجتازت الامتحان داخل سجن “المسعدين” بمحافظة سوسة، وقد جاء ذلك وسط إقامة وزارة التعليم امتحانات البكالوريوس للطلاب في البلاد رغم جائحة “كورونا”.

اضافة اعلان



وأثارت الخطوة التي حصلت في سجن “المسعدين” تعاطفاً شعبياً واسعاً، إذ أن الشابة التي تصدّرت المشهد هي أول سجينة في تونس تجتاز امتحان البكالوريوس شعبة علوم تجريبية، وفق ما ذكر موقع “mosaiquefm“.



وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للسجينة أثناء إجرائها الامتحان، وقد تابعها في تلك اللحظات وزير العدل بن سليمان التي أثنت على المجهود المبذول من الهيئة العامة للسجون والإصلاح.



وحثّت الوزيرة السجينة على التركيز وبذل جهدها للتوفّق والحصول على شهادة الثانوية العامة، بما من شأنه أن يعود بالفائدة على وضعيتها الجزائية ويساعدها على الاستفادة من مختلف إجراءات التخفيف.

المصدر - أخبار الأن