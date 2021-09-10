تونس.. صاحب شركة يطلق الكلاب الشرسة على عماله

الوكيل الإخباري - اعتدى صاحب مؤسسة بترولية بمدينة صفاقس في تونس على عماله والنقابيين المضربين عن العمل بترويعهم بعصابات إجرامية ترافقها كلاب شرسة.



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ونقل موقع "نسمة" التونسي عن جريدة الشعب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن "الحادث وقع على خلفية طرد عمال إثر تكوين نقابة أساسية ترعى حقوقهم الاجتماعية حسب القوانين الدستورية والمواثيق الدولية".



وتابع أن "صاحب الشركة لم يحضر الجلسات الصلحية على مستوى الولاية أو تفقدية الشغل مستهترا بالقانون والاتفاقيات المشتركة والمواثيق الشغلية ويواصل في قطع أرزاق العمال أمام صمت مريب للسلطة في شخص المعتمد الأول لمركز الولاية الذي حمله الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مسؤولية التوتر الاجتماعي بالمؤسسة وبجهة صفاقس".

المصدر : روسيا اليوم

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