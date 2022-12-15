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الخميس، 15-12-2022 04:04 م

تويتر تعلق حساباً يتعقب طائرة إيلون ماسك

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الوكيل الإخباري - قال مشغل حساب "إيلون جيت" على تويتر أمس الأربعاء إن منصة التواصل الاجتماعي علقت حسابه الذي يتعقب الطائرة الخاصة بإيلون ماسك، مالك شركة تويتر.

ويتتبع الحساب تحركات طائرة ماسك الخاصة باستخدام البيانات الموجودة في المجال العام ويصدر تنبيهات.

وقال ماسك في تغريدة في نوفمبر (تشرين الثاني) إن التزامه بحرية التعبير "يمتد حتى إلى عدم حظر الحساب الذي يتعقب طائرتي، على الرغم من أن ذلك يشكل خطراً مباشراً على السلامة الشخصية".

وكتب مشغل الحساب، جاك سويني، وهو طالب (20 عاماً) يدرس في جامعة سنترال فلوريدا، على تويتر يوم السبت أن إيلا إروين، نائبة رئيس تويتر للثقة والأمان، طلبت تصفية الحساب وجعله أقل ظهوراً للمستخدمين.

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ولم يرد سويني وتويتر على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وقال سويني، في مقابلات إعلامية، إنه رفض عرضاً بقيمة خمسة آلاف دولار من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا عام 2021 لإغلاق الحساب الـ"بوت" الخاص به.

ويدير سويني أيضاً حسابات مماثلة تتعقب طائرة ماسك على منصات أخرى، فيس بوك وإنستغرام المملوكة لشركة ميتا وتليغرام. 

 

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