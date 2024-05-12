الأحد 12-05-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة نائب مراقب المنظومة الدفاعية الاسرائيلية في غزة

سجن 4 أشخاص 3 سنوات مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية

اعلام عبري : انتحار 10 ضباط وجنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر

8 إصابات بحريق شقة في عمّان

بلدية اربد : 17000 طن نفايات خلال نيسان الماضي

تجارة الأردن: أسعار مواد غذائية أساسية سجلت في الأردن انخفاضاً بلغ 5%

إندونيسيا: مصرع 11 شخصاً بينهم طلاب في حادث تصادم

أردوغان: نتنياهو بلغ مستوى من شأنه أن يثير غيرة هتلر

الخصاونة: نجاحنا في كبح التضخم والحضور الدولي يعكس قوة الأردن

الرئيس الفلسطيني يخضع لفحوصات طبية

الأحد، 12-05-2024 11:16 ص

ثاني أخطر طريق بالعالم .. مشاهد مخيفة لـ'طريق الموت' في باكستان

Doc-P-1198290-638510508568752081


الوكيل الإخباري - يعرف طريق "فيري ميدوز" في باكستان باسم "طريق الموت"، وهو ليس طريقًا جبليًا عاديًا، ففي عام 2013 صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه ثاني أكثر الطرقات خطورة في العالم.

يعتبر الطريق ضيقا جدًا لدرجة أنه قد لا يتسع سوى لسيارة واحدة فقط، لكن المصور الفوتوغرافي مارك هاريسون، كشف عن مشاهد مخيفة لسيارتين تتقاطعان باتجاهات متعاكسة على الطريق المرعب، وعلى ارتفاع مئات الأمتار.

اضافة اعلان


أوضح هاريسون، في مقابلة له ، أن "الطريق غير مستقر، وغالبًا ما تحدث انزلاقات صخرية"، ويعد الطريق مفتوحا أمام السكان ، حيث يقومون بتوفير وسائل نقل للزوار من طريق "Raikot Bridge" إلى قرية "تاتو"، وعندما يصلوا إلى القرية يستكمل الزوار رحلتهم مشيًا على الأقدام لحوالي 4 ساعات، وصولًا إلى منطقة "فيري ميدوز"، وهي منطقة عشبية بالقرب من أحد مواقع المعسكرات الأساسية لجبل "نانكا بربت".


وتُعتبر "فيري ميدوز" بمثابة نقطة انطلاق لمتسلقي الوجه الشمالي لـ"نانكا بربت"، لذلك يمكن أن يعثر الزوار على أماكن إقامة عديدة، سواء كبائن صغيرة أو مواقع تخييم مخصصة.

 

 

 

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
260339

شاهد شباب يتجولون بأسد وسط بغداد

Doc-P-1198453-638511032594452111

معجزة أذهلت الأطباء لطفل امريكي توقف قلبه 19 ساعة ثم عاد للحياة

Doc-P-1198359-638510647504964024

شاهد.. شقيقة العروس تفاجئ المدعوين وتنقض على أفعى في أمريكا

227092

كيف تتعاملين مع طفلك إذا سرق؟ إليك 7 نصائح مهمة

Doc-P-771386-638509352575228749

قررت أن تنام على متن الطائرة في أمريكا... لن تصدقوا أين عثروا عليها-فيديو

2024_05_10_05_54_12

رجل يستيقظ ويخرج من التابوت 'قبل دفنه' في المغرب