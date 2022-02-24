الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: مادة الكيك سليمة ومطابقة

الأزمات : عودة 92 أردنياً من أوكرانيا بينهم 22 طالباً

موجة نزوح جماعي من كييف بسبب القصف الروسي

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم

مستو: أوكرانيا أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدنية

اجتياح بري روسي لاوكرانيا و مقتل أكثر من 40 جنديا وإصابة العشرات

الأردن: نتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا

عقل: مع ارتفاع النفط عالمياً تثبيت الاسعار محلياً لن يكون حلاً

العثور على طفلة رضيعة داخل بئر مهجورة في إربد

الخارجية تنشر أرقام التواصل الساخن للأردنيين في أوكرانيا‬⁩

الخميس، 24-02-2022 11:30 ص

ثعبان في مكتب المدير .. عامل ينقذ تلاميذ مدرسة في السعودية

أين_يعيش_الثعبان


الوكيل الإخباري - تمكن عامل في إحدى المدارس السعودية من إنقاذ التلاميذ من مأساة بعدما قتل ثعبانا كان مختبئا في مكتب مدير المدرسة، بحسب تقرير لصحيفة سبق المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن العامل عثر على الثعبان بعد وقت قصير من خروج طاقم المدرسة، الواقعة في مدينة جازان بجنوب المملكة، وتمكن من قتله.

اضافة اعلان

 

وأضافت "كان العامل يهم بتنظيف مدرسة حصامة المحازرة الابتدائية، غير أنه فوجئ بظهور ثعبان يخرج من إحدى زاويا مكتب مدير المدرسة، فما كان منه إلا أن سيطر على الموقف بقتله قبل اختفائه".

وبحسب سبق، فإن المدرسة تقع ضمن منطقة شبه جبلية، تكثر فيها الصخور والأشجار "مما يجعلها بؤرة خصبة لعيش الثعابين وغيرها من الزواحف والعقارب".


وأشارت الصحيفة إلى مأساة وقعت قبل عامين في جازان أيضا، حينما توفيت طفلة بعدما لدغها ثعبان في مدخل منزلها.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
انتحلوا-صفة-رجال-أمن..-الشرطة-السعودية-تعتقل-8-مقيمين-ارتكبوا-جرائم-سلب

القبض على 4 أشخاص ظهروا بمشاجرة جماعية عنيفة في السعودية

b6255359-035b-4026-ac8c-c56c601b5bdf

شاهد.. حفل زفاف يتحول الى شجار عنيف بين المعازيم في أستراليا

6215097d4236047968754aaa

الهند..مدير مصرف يهدي الملايين لمدرسه السابق ومساعديه في المنزل

-10-سفن-سياحية-في-العالم5-تخصيص-e1590781090606

أكبر سفينة في العالم تتهيأ للإبحار

image (1)

الرسم بالمكواة.. فن صيني عريق

medium_2022-02-22-79decae969

أمريكا ..قدم لها زوجها بطاقة هدية ففازت بـ10 ملايين دولار

أخبار متعلقة
0tpnI7bB6g9gOEJA

شاهد .. إنقاذ طفل محتجز في مرتفع جبلي بالسعودية

15-02-22-7408-

سعودية.. مجهول يحرق عربة تقديم مشروبات لشاب سعودي -فيديو

إطلاق-النار-على-ثور-هائج-في-النمسا

السعودية.. ثور هائج يعيث فساداً في حي سكني -فيديو

ناقة-النبي-صالح

السعودية.. ناقة تحتضن صاحبها بعد فراق - فيديو

c-users-marce-downloads-20190703_094855-jpg

خبير سعودي في 'الجرائم المعلوماتية': القلب الأحمر في المحادثات الإلكترونية تحرش!

620261314236046e5d515f40

السعودية.. سقوط برج سكني على حفار أثناء هدم أحد الأحياء العشوائية -فيديو