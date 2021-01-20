الأربعاء 20-01-2021
الوكيل الاخباري

ترامب يغادر البيت الابيض - فيديو

انهيار شارع في السلط

إعادة فتح أبواب زيارة النزلاء أيام الجمعة

التربية تنشر دليل العودة إلى المدارس

تحويل سؤال للحكومة حول تعيين مدير مشروعات الشراكة إلى استجواب

وزارة الصحة تُعلن ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا من السلالة الجديدة

حادث سير على طريق المفرق الزرقاء - صور

الأمن العام: الطرق في المملكة سالكة وندعو للحذر وتوخي أقصى درجات الحيطة

5 إصابات بحادث تصادم باتجاه عمان - صور

شاهد بالفيديو - ثلوج متراكمة جنوب المملكة

الأربعاء، 20-01-2021 12:04 م

ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا - شاهد

photo-1568160193496-8d92de3c9e76


الوكيل الاخباري - كانت سيدة بريطانية على وشك تناول عشائها، لكنها دخلت في حالة من الذعر، بعد أن اكتشفت ثعبانًا على طاولة الطعام، كان قد انزلق من فتحة في جدار مطبخها.

المرأة التي تدعى «هايلي ماكجريجور» كانت تطبخ داخل منزلها في هولبروكس عندما تفاجأت بالثعبان أمامها على طاولة الطعام.

اضافة اعلان
 



ومن شدة الصدمة توقفت هايلي عما كانت تفعله واتصلت بزوجها لتتأكد من أنها لا تتخيل وجود ثعبان، فلم تعرف كيف تتصرف.

وأخبرت هايلي صحيفة كوفنتري لايف "كنت أتناول العشاء للتو.. ونظرت لأعلى وكان هناك ثعبان يتدلى من فتحة المطبخ في الحائط، ونزل على طاولة العشاء.

 


وأكملت: "ذهبت لأوقظ زوجي من شدة الرعب، دخل وأكد لي أنه بالفعل ثعبان، وصرخ في ذعر، ثم ضحك، لكنني كنت مرعوبة".

ووضع زوجها الثعبان في صندوق، وفي ذلك الوقت بحثت هايلي في جوجل عن "ماذا تفعل إذا وجدت ثعبانًا في منزلك".

 

 

المصدر : صدى البلد



 




 

 


 

إقرأ ايضا
h36_5

دبي .. تسلَّم سيارة حديثة من معرض لتجربتها ثم وقعت المفاجأة !

1-1408468

مصر.. دائرة الإفتاء المصرية تُعلق حول "زواج التجربة"

jack-ma-alibaba-founder

الملياردير الصيني يظهر أخيراً بعد اختفائه منذ شهور !

tp-composite-putins-pleasure-palace

مساحته 3 أضعاف مدينة موناكو.. بوتين يشيّد قصرا سريا شديد الرفاهية - صور

deaceNXy23NF8VsCrwZPgn

حدثت 3 مرات.. مشاهد مدهشة لظاهرة غريبة في الصحراء الجزائرية - فيديو

car-theft

صدفة غريبة .. أمريكي يجد سيارته المسروقة بعد 17 عاما!