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الثلاثاء، 04-10-2022 04:26 م

ثلاثة باحثين يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء

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الوكيل الإخباري - مُنحت جائزة نوبل للفيزياء اليوم الثلاثاء مناصفة إلى الفرنسي آلان أسبيه والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر، تقديراً لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.

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وأعلنت لجنة نوبل أن الباحثين السبعينيين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمي"، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطان بصورة كاملة، أياً كانت المسافة الفاصلة بينهما.

وقد مهّد الكشف عن هذه الخاصية المذهلة، الطريق لتقنيات جديدة في الحوسبة الكمومية والاتصالات فائقة الأمان، أو حتى أجهزة الاستشعار الكمومية فائقة الحساسية التي تسمح بقياسات دقيقة للغاية، مثل الجاذبية في الفضاء الجوي.

وكوفئ الباحثون الثلاثة على "تجاربهم مع الفوتونات المتشابكة، وإثباتهم الانتهاكات لـ"مبرهنة بِل"، وفتحهم طريقاً رائداً للحوسبة الكمومية"، بحسب لجنة نوبل.

ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف دولار)، تتم مقاسمتها في حالة فوز أكثر من شخص.

البيان 

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