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السبت، 20-03-2021 10:29 ص

السماء توهجت ..

ثوران بركان قرب عاصمة أيسلندا بعد وقوع 40 ألف زلزال - فيديو

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الوكيل الاخباري - قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا، يوم الجمعة، في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

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وقال مكتب الأرصاد الجوية على تويتر "بدأ ثوران بركاني في فاجرادالسفيال" مشيرا إلى جبل يقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة.


وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة حيث شهدت أكثر من 40 ألف زلزال في الأسابيع الأخيرة.

 



وأظهرت صور على مواقع إلكترونية لوسائل إعلام محلية توهج السماء خلال الليل بلون أحمر.

 

وقال المكتب لرويترز إن حركة الطيران من وإلى مطار كيفلافيك الدولي توقفت.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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