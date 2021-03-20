ثوران بركان قرب عاصمة أيسلندا بعد وقوع 40 ألف زلزال - فيديو

الوكيل الاخباري - قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا، يوم الجمعة، في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

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وقال مكتب الأرصاد الجوية على تويتر "بدأ ثوران بركاني في فاجرادالسفيال" مشيرا إلى جبل يقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة.









There were no injuries or tsunami but the eruption could be heard 150km away in Jakarta.



Anak Krakatau is the ‘Child of Kratakau’, whose eruption in 1883 killed 36,000 people. Last night, #Krakatoa (Anak Krakatau) erupted spewing ash 15km into the air.There were no injuries or tsunami but the eruption could be heard 150km away in Jakarta.Anak Krakatau is the ‘Child of Kratakau’, whose eruption in 1883 killed 36,000 people. pic.twitter.com/gXYJhoYiGR April 11, 2020



وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة حيث شهدت أكثر من 40 ألف زلزال في الأسابيع الأخيرة.



وأظهرت صور على مواقع إلكترونية لوسائل إعلام محلية توهج السماء خلال الليل بلون أحمر.

وقال المكتب لرويترز إن حركة الطيران من وإلى مطار كيفلافيك الدولي توقفت.



المصدر : سبوتنك



