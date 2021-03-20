ثوران بركان قرب عاصمة أيسلندا بعد وقوع 40 ألف زلزال - فيديو

الوكيل الاخباري - قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا، يوم الجمعة، في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية على تويتر "بدأ ثوران بركاني في فاجرادالسفيال" مشيرا إلى جبل يقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة.
Last night, #Krakatoa (Anak Krakatau) erupted spewing ash 15km into the air.— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) April 11, 2020
There were no injuries or tsunami but the eruption could be heard 150km away in Jakarta.
Anak Krakatau is the ‘Child of Kratakau’, whose eruption in 1883 killed 36,000 people. pic.twitter.com/gXYJhoYiGR
وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة حيث شهدت أكثر من 40 ألف زلزال في الأسابيع الأخيرة.
‼️ #BREAKING | A volcano in southwest Iceland has erupted 25 miles away from the capital Reykjavik (KEF), according to the Icelandic Meteorological Office.— Airways Magazine (@airwaysmagazine) March 20, 2021
🔗: https://t.co/HWIv72Ne5B pic.twitter.com/22eKr3KWba
وقال المكتب لرويترز إن حركة الطيران من وإلى مطار كيفلافيك الدولي توقفت.
المصدر : سبوتنك