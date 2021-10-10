الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 09:43 ص

جائزة بايو لمراسلي الحرب تذهب لأول مرة إلى صحفي لم يكشف عن اسمه

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الوكيل الإخباري - منحت جائزة بايو لمراسلي الحرب أمس السبت إلى مصور صحفي بورمي لم يكشف عن اسمه حفاظا على سلامته، وهو إجراء غير مسبوق في تاريخ الجائزة.

وصرح رئيس لجنة تحكيم النسخة الثامنة والعشرين من جائزة بايو الصحفي الفرنسي الإيراني مانوشير ديغاتي "اتفقنا جميعا" على منح الجائزة في فئة الصور لهذا التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

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وأضاف ديغاتي، أن لجنة التحكيم أرادت تسليط الضوء على "الظروف التي يعمل فيها المصورون (البورميون) الشباب، المحترفون والهواة، وأهمية الموضوع".

وبعض صور التقرير الحائز على الجائزة من معرض "ربيع ميانمار 2021" الذي يعرض أعمال العديد من البورميين المجهولين والمستمر حتى 31 أكتوبر في مدينة بايو الفرنسية.

وتابع مانوشير ديغاتي أن هذه الجائزة تظهر أن التصوير بصدد اكتساب أهمية أكبر في حياتنا لأن الجميع يلتقط الصور إنه أمر إيجابي للغاية".


في فئة الصحافة المكتوبة، حصل فولفغانغ باور المولود عام 1970 على جائزة لجنة التحكيم الدولية برئاسة مانوشير ديغاتي وجائزة غرب فرنسا جان مارين.

 

المصدر - البيان 

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