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الأحد، 03-10-2021 08:28 ص

جائزة بمليون دولار للمطعّمين ضدّ كورونا في أستراليا

دولار 2


الوكيل الإخباري - أعلنت مبادرة أطلقها فاعلو الخير والشركات اليوم الأحد عن جائزة نقدية كبرى قيمتها مليون دولار أسترالي (724 ألف دولار أمريكي) للأشخاص الذين يحصلون على التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حملة "مليون دولار فاكس" تهدف إلى تعزيز معدلات التطعيم الوطنية لتصل إلى أعلى من نسبة 80%، وهو هدف رئيسي لإعادة فتح البلاد بموجب خطة وطنية.


وتهدف الحملة إلى تقديم جوائز يبلغ مجموعها 1ر4 مليون دولار أسترالي.
وسيتم سحب بطاقة الجائزة النقدية الكبرى، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، في 5 نوفمبر، بينما سيتم سحب حوالي 3100 بطاقة هدايا قيمة كل منها 1000 دولار  طوال شهر أكتوبر الجاري.


ويقول كريج وينكلر من  تحالف "مليون دولار فاكس" إن الغرض من الحملة ليس إقناع الأستراليين المترددين للحصول على اللقاح.

وتابع وينكلر في بيان نقلته وكالة الأنباء الأسترالية اليوم الأحد: "يهدف العرض الترويجي ببساطة إلى مكافأة الأشخاص الذين يقررون تلقي التطعيم الآن بدلا من الانتظار، وحتى نتمكن من تقليل تأثير جائحة كوفيد-19 على المجتمع".


وأضاف أن "الهدف هو تسريع البرنامج الأسترالي للتطعيم ضد كوفيد-19 بطريقة آمنة طوال شهر أكتوبر".


وقال "كلما وصلنا بشكل أسرع إلى معدلات تطعيم أعلى على الصعيد الوطني، أعلى من 80 %، أسرعنا بأمان في استئناف مجموعتنا الكاملة من الأنشطة المجتمعية والتجارية".


وسعت استراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، قبل وقت طويل  للقضاء على الفيروس باستراتيجية صفر كورونا، ولكن بعد الفشل في احتواء العديد من حالات تفشي السلالة دلتا، انتقلت البلاد إلى حد كبير لتحقيق أهداف التطعيم كوسيلة للخروج من الإغلاق.


وسجلت أستراليا 105 آلاف إصابة وأكثر من 1200 وفاة منذ بداية الجائحة.

 

البيان


 




 

 


 

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