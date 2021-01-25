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الإثنين، 25-01-2021 02:30 م

جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة في السعودية ويسبب أزمة للمتجر

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الوكيل الإخباري_ أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بعد ظهوره الأخير في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث لفت جاكيته انظار الجميع .

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وقد تصدر اسم العلامة التجارية البريطانية للجاكيت ، قائمة الأسماء الأكثر بحثاً في السعودية على محرك البحث ، وذلك بعد ظهور الأمير محمد بن سلمان في اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات، وهو مرتديا جاكيت دون أكمام من هذه العلامة التجارية، ونشط هاشتاغ بعنوان "#جاكيت محمد بن سلمان".


وعمل المغردون بحثا عن تفاصيل السترة وسعرها وطرق شرائها، ونتيجة التهافت على شرائها من المتجر الالكتروني، تسبب ذلك بعطل للموقع وتوقفه بسبب كثرة الطلب فنفدت من المتجر، وفي حين أبرز نشطاء سعر الجاكيت .

 

وقد بلغ سعر الجاكيت حوالي 25 ألف ريال سعودي، أي حوالي خسمة آلاف دولار أمريكي.

 


المصدر : سبوتنيك

 





 




 

 


 

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