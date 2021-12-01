جامعة مصرية تمنح الدكتوراة لباحث متوفي منذ 3 سنوات في مصر

الوكيل الإخباري - منحت جامعة مصرية درجة الدكتوراة الاعتبارية لباحث، بعد وفاته بثلاث سنوات في لفتة إنسانية تقديراً لمجهوده قبل وفاته.



ومنحت كلية الآداب في جامعة المنيا، الباحث أحمد رأفت خليفة، درجة الدكتوراه الاعتبارية تقديرا لجهوده في رسالته قبل الوفاة، بعد مرور 3 سنوات على وفاته.



وقررت إدارة الدراسات العليا بالكلية منحه درجة الدكتوراه الاعتبارية تنفيذا لتوصيات اللجنة في 2018، التي أوصت بمنح الباحث درجة الدكتوراه في الآداب.



المصدر - البيان

اضافة اعلان