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السبت، 19-11-2022 11:59 ص

جثة تحطم صندوقا وتسقط في أمريكا. فيديو غريب ما قصته - شاهد

التابوت-في-المنام


الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه غريب، يوثق لحظة سقوط جثة من تابوت.

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مقطع الفيديو تبلغ مدته ثماني ثوان فقط، وأظهر “لحظة سقوط جثة من صندوق الذي تحطم من الأسفل، فيما سُمع صوت صراخ فور حدوث ذلك.


أثار الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبين أنه إعلان تجاري تصوره الفنانة الأمريكية ليل ماما (ناتيّا جيسيكا كيركلاند).

 

 

 

 برس بي 

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