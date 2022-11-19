جثة تحطم صندوقا وتسقط في أمريكا. فيديو غريب ما قصته - شاهد

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه غريب، يوثق لحظة سقوط جثة من تابوت.
مقطع الفيديو تبلغ مدته ثماني ثوان فقط، وأظهر “لحظة سقوط جثة من صندوق الذي تحطم من الأسفل، فيما سُمع صوت صراخ فور حدوث ذلك.
أثار الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبين أنه إعلان تجاري تصوره الفنانة الأمريكية ليل ماما (ناتيّا جيسيكا كيركلاند).
تحطم تابوت فجأة وسقوط المتوفية على الأرض أمام عائلتها pic.twitter.com/Pw4QsfNQVi— Step Video Graph - ستيب فيديو غراف (@StepGraph) November 18, 2022
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