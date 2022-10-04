الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يعم عين الباشا بعد وفاة الطفل أحمد دهساً

طالب حصل على معدل 98 % ولم يُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في المملكة اليوم

نقابة السيارات العمومية تطالب ببطاقات بنزين شهرية بقيمة 150 ديناراً

بدء صرف المعونة ودعم المحروقات وشكاوى من تأخرها لبعض الأسر

الاحتلال يغلق المعابر مع قطاع غزة اليوم وغدا

نقابة التعليم الخاص: المعلمات بالمدارس الخاصة الأكثر تضررا من التلاعب بالأجور

الفراية: المنطقة الصناعية في العقبة تحتاج لسياج أمني

4 مليار و353 مليون دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال 9 أشهر

الثلاثاء، 04-10-2022 12:20 م

جثة شاب مغربي تنتظر الدفن منذ 10 شهور... ما القصة؟

ASQ-Announcement-01458774


الوكيل الإخباري - رغم مرور نحو 10 شهور على وفاته، فإن عائلة شاب مغربي قضى في اليونان خلال محاولته الوصول إلى ألمانيا لا تزال عاجزة عن إعادة جثمانه إلى البلاد.

اضافة اعلان

 

وأوضحت العائلة أن ابنها، سعيد بن عمرو، البالغ من العمر 25 عاما، قد كان انطلق في رحلة هجرة غير قانونية من تركيا على الأمل الوصول إلى ألمانيا، بيد أنه قد قضى جراء موجة برد وهو يحاول عبور الحدود.

 

ونبهت العائلة إلى أن السفارة المغربية في أثينا كانت قد تواصلت معهم لإخبارهم بوفاة سعيد، طالبة منهم تجهيز الوثائق الضرورية وإرسالها إلى وزارة الخارجية لإتمام إجراءات عودة الجثمان.

 

ووفقا لأصدقاء سعيد فإن الأخير كان قد قضى خلال عبورهم الحدود التركية- اليونانية في ظروف مناخية قاسية رافقها هطول كبير للثلوج مما تسبب في وفاته رغم محاولات إسعافه. 

 

وطلب شقيقه ، من العاهل المغربي، الملك محمد السادس،  أن  يساعدهم في إعادة الجثمان إلى المغرب، مشيرا إلى أن الوضع المادي للعائلة لا يسمح لها بالتكفل بمصاريف النقل.

 

واعتبر محمد أن بقاء جثة شقيقه في ثلاجة حفظ الموتى لمدة تزيد عن 10 شهور بإحدى المستشفيات أمر يبعث على الحزن والأسى، خاتما تصريحاته أن سعيد كان يحلم بالوصول إلى أوروبا قبل أن تشاء الأقدار رحيله عنا".

 

الحرة 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
636546744586970700-470x272

هندي يدفن نفسه حيا لسبب غريب - فيديو

20220212050604

جميس ويب يحقق اكتشافاً مهماً في مجرة عمرها 9 مليارات عام

ديك

حادثة مؤسفة في لبنان بسبب ديك

509354162

ولاية هندية تحظر كلمة 'مرحبا' لسبب غريب

2489316

أسعار تذاكر زيارة قبر الملكة إليزابيث تثير غضب البريطانيين

60755cb509406aa35b4017056145fefa

لأول مرة بعد كورونا.. إسبانيا تقيم مسابقة الهرم البشري - صور

أخبار متعلقة
16301-اب-يحمل-طفل

دولة عربية ترفع إجازة الأبوة إلى 15 يوماً