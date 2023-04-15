السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة قواعد عدة تابعة له

تجارة الأردن: الدفع الإلكتروني مشروع وطني مهم لتسهيل تدفق الأموال

الدفاع المدني: تعاملنا مع 872 حالة إسعاف خلال 24 ساعة الماضية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

الأرصاد تكشف الحالة الجوية في عيد الفطر

السفير التركي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده بعد الزلزال

الاحتلال يستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال شرق القدس

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الاردن

عطاءان لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير

السبت، 15-04-2023 12:21 م

جدول خاص بالتنظيف العميق لغرف المنزل قبل عيد الفطر

239084


الوكيل الإخباري - يحتاج المنزل، قبل الاحتفال بعيد الفطر إلى التنظيف العميق، باتباع الخطوات الآتية، التي تستهل بالتخلص من أي فوضى مرئية، لرؤية صحيحة للأسطح والزوايا التي تتطلب العناية بها. بعد ذلك، لا مناص من نزع الغبار، الذي يتسبّب بمشكلات في الجهاز التنفسي.

اضافة اعلان

 

 

خطوات التنظيف للمنزل قبل العيد

 

1 - التنظيف العميق للمطبخ، مع التركيز على الأجهزة الكبيرة، كما أسطح العمل، وفق الآتي: الثلاجة، التي تنزع منها لأجزاء المتحركة، مع الغسل بالماء الدافئ وسائل الجلي، كما يمسح الجزء الخارجي والمقابض. الفرن، بدوره، بتطلب استخدام المنظف الجاهز، من دون الإغفال عن فك رفوف الفرن، ودعكها. الميكروويف، يتطلّب إخراج الصينيّة وجليها بالماء الدافئ والصابون، مع فرك أجزاء الجهاز بوساطة منظّف متعدد الأغراض. تستدعي الأجهزة الصغيرة، مثل آلة تحميص الخبز إلى نزع الفتات، والمسح. لناحية الخزائن والأرفف والأدراج؛ تبلل فوطة مصنوعة من القماش، للتخلص من البقع والانسكابات.
2 - تنظيف الحمّام: يبدأ العمل في الحمام من منطقة "الدش"، مع فرك رأس "الدش"، باستخدام فرشاة الأسنان التي تعمل بشكل جيد مع النفاثات وغيرها من الأماكن الصغيرة التي يصعب الوصول إليها. تتطلب الأحواض وأسطح العمل، إزالة كل شيء عنها، واستخدام منظف مضاد للبكتيريا في المسح، من دون الإغفال عن تلميع الحنفيات. أما المرحاض يستلزم إضافة القليل من المنظف إليه، مع الفرك بوساطة فرشاة المرحاض، والانتظار لبعض الوقت قبل الشطف. تُنظّف الخزائن والأدراج، بمنظف متعدد الأغراض.
3- تنظيف غرفة النوم: لا يغفل عن الاهتمام بالمرايا، بوساطة منظف الزجاج. ثم، يمسح ظهر السرير والأعمدة والألواح.

 

تنظيف الأرضيات بعمق

 

بعد تنظيف الأرضيات في منطقة الجلوس، بوساطة المكنسة الكهربائية، يضاف المنظف إلى الماء الدافئ، مع ترطيب ممسحة، لتطال الأرضيات الظاهرة، وحوافها والزوايا، كما مسح الألواح أيضًا. أضيفي إلى ذلك، لا مناص من التنظيف العميق للستائر، بوساطة فوطة مبللة. من جهة ثانية، لا يصح نسيان مسح عتبات النوافذ أيضًا، كما يجب أخذ الوقت الكافي لتنظيف النوافذ جيدًا باستخدام منظف الزجاج.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_f269d4b3c3774c147e45579cf1d9d30e

صور مقززة للحوم متعفنة ودجاج فاسد.. إفطار الليبيين مهدد في رمضان

720191219246474035083

رمى الأموال من السيارة.. رجل يترك عائلته مفلسة لسبب غريب في أمريكا

azoulay

أول عملية من نوعها.. جريمة خطف باستخدام الذكاء الاصطناعي في احدى الدول - صورة

Screenshot 2023-04-15 114728

مشهد مروّع.. صاعقة تضرب حافلة في السعودية وتقتل عددا من الإبل

3ac15debbe5a0643d369735025e0e224

مشهد لا يصدق لمعلمين يسبحون إلى المدرسة في أفغانستان - صور

image

سجين 'أكله بق الفراش' حيا في سجن مقاطعة فولتون بجورجيا - فيديو