جدول خاص بالتنظيف العميق لغرف المنزل قبل عيد الفطر

الوكيل الإخباري - يحتاج المنزل، قبل الاحتفال بعيد الفطر إلى التنظيف العميق، باتباع الخطوات الآتية، التي تستهل بالتخلص من أي فوضى مرئية، لرؤية صحيحة للأسطح والزوايا التي تتطلب العناية بها. بعد ذلك، لا مناص من نزع الغبار، الذي يتسبّب بمشكلات في الجهاز التنفسي.

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خطوات التنظيف للمنزل قبل العيد



1 - التنظيف العميق للمطبخ، مع التركيز على الأجهزة الكبيرة، كما أسطح العمل، وفق الآتي: الثلاجة، التي تنزع منها لأجزاء المتحركة، مع الغسل بالماء الدافئ وسائل الجلي، كما يمسح الجزء الخارجي والمقابض. الفرن، بدوره، بتطلب استخدام المنظف الجاهز، من دون الإغفال عن فك رفوف الفرن، ودعكها. الميكروويف، يتطلّب إخراج الصينيّة وجليها بالماء الدافئ والصابون، مع فرك أجزاء الجهاز بوساطة منظّف متعدد الأغراض. تستدعي الأجهزة الصغيرة، مثل آلة تحميص الخبز إلى نزع الفتات، والمسح. لناحية الخزائن والأرفف والأدراج؛ تبلل فوطة مصنوعة من القماش، للتخلص من البقع والانسكابات.

2 - تنظيف الحمّام: يبدأ العمل في الحمام من منطقة "الدش"، مع فرك رأس "الدش"، باستخدام فرشاة الأسنان التي تعمل بشكل جيد مع النفاثات وغيرها من الأماكن الصغيرة التي يصعب الوصول إليها. تتطلب الأحواض وأسطح العمل، إزالة كل شيء عنها، واستخدام منظف مضاد للبكتيريا في المسح، من دون الإغفال عن تلميع الحنفيات. أما المرحاض يستلزم إضافة القليل من المنظف إليه، مع الفرك بوساطة فرشاة المرحاض، والانتظار لبعض الوقت قبل الشطف. تُنظّف الخزائن والأدراج، بمنظف متعدد الأغراض.

3- تنظيف غرفة النوم: لا يغفل عن الاهتمام بالمرايا، بوساطة منظف الزجاج. ثم، يمسح ظهر السرير والأعمدة والألواح.

تنظيف الأرضيات بعمق



بعد تنظيف الأرضيات في منطقة الجلوس، بوساطة المكنسة الكهربائية، يضاف المنظف إلى الماء الدافئ، مع ترطيب ممسحة، لتطال الأرضيات الظاهرة، وحوافها والزوايا، كما مسح الألواح أيضًا. أضيفي إلى ذلك، لا مناص من التنظيف العميق للستائر، بوساطة فوطة مبللة. من جهة ثانية، لا يصح نسيان مسح عتبات النوافذ أيضًا، كما يجب أخذ الوقت الكافي لتنظيف النوافذ جيدًا باستخدام منظف الزجاج.

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