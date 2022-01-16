جراح شهير ينقش حروف اسمه على كبد مرضاه في بريطانيا

الوكيل الإخباري - أوقفت المصالح الطبية البريطانية جراحا في زراعة الأعضاء عن العمل في البلاد بعد قيامه بنقش حروف اسمه على كبد مرضاه.



أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن جرّاح زراعة الأعضاء سيمون برامهول البالغ من العمر 53 عاما، اعترف بأنه يوقع بالأحرف الأولى من اسمه على كبد وأعضاء أخرى لمرضاه، أثناء عمليات جراحية يجريها، وأبرزها عمليات زراعة الكبد.

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وخلصت المحكمة في قرارها، إلى أن أمر التعليق سيكون "غير كاف لحماية المصلحة العامة الأوسع" وقالت إن الحذف من السجل الطبي سيكون "عقوبة مناسبة ومتناسبة".





ولفتت المحكمة إلى أن الطبيب برامهول أساء استغلال منصبه القائم على الثقة وقام بكتابة الأحرف الأولى من اسمه على أكبادهم المزروعة، في حين عانت إحدى الضحايا من أذى نفسي خطير نتيجة ما حدث ورفض مريض آخر التعامل مع الشرطة.



ولفتت المحكمة إلى أن الطبيب برامهول أساء استغلال منصبه القائم على الثقة وقام بكتابة الأحرف الأولى من اسمه على أكبادهم المزروعة، في حين عانت إحدى الضحايا من أذى نفسي خطير نتيجة ما حدث ورفض مريض آخر التعامل مع الشرطة.



البيان