جرار مزارع أوكراني يسحب دبابة روسية - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت لقطات على الإنترنت مزارعاً أوكرانياً يسحب بجرارات زراعية دبابة روسية، وفق ما نشرت صحيفة "إندبندت" البريطانية.





اضافة اعلان

وشارك النائب المحافظ والضابط السابق في الجيش البريطاني جوني ميرسر، المقطع على تويتر أمس الخميس، مع التعليق: "لا يوجد خبير، ولكن لا يبدو أن العملية العسكرية تسير بشكل جيد".







Bit of a theme developing here.. they’re not even bothering to chase after them any more. pic.twitter.com/RVCv5H7DUZ March 2, 2022

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





