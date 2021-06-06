جزيرة خليجية مغطاة بالبيوض في مشهد ملفت للانتباه - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشهداً غريباً وغير مألوف لمساحات واسعة من الأرض تغطيها بيوض طيور النورس في إحدى الجزر الخليجية.



وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة جزيرة كبر الكويتية تغطيها بيوض طيور النورس في ظاهرة غريبة جدا، بحسب المدونين.

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وتحلق طيور النورس في سماء الجزيرة بشكل كثيف، حيث اتخذت من الجزيرة مسكنا لها منذ زمن طويل ووجدت في بحر الخليج العربي مكاناً جيدا للحصول على قوتها اليومي من الأسماك.



وبحسب "الجزيرة نت" تحظى جزيرة كبر بإهتمام واسع من قبل الهيئة العامة للبيئة بسبب وجود بيئة فطرية نادرة جدا على سطحها.



وتحرص المؤسسات والجهات المعنية على تنظيم حملات دائمة بهدف تنظيف شواطئها وشعابها المرجانية حفاظاً عليها وعلى فرادتها.

المصدر - لبنان 24