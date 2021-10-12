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الثلاثاء، 12-10-2021 11:00 ص

'جماجم وجثث ورفات' .. ضجة كبيرة في مصر بعد هدم مقابر وخروج أكفنة موتى - صور

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الوكيل الاخباري - أثارت واقعة غريبة ضجة كبيرة في مصر، بعدما كشف عدد من الأهالي في محافظة الغربية، عن هدم مقابر وخروج أكفنة موتى من مقابر في مدينة طنطا المصرية.

وقال الأهالي، في تصريحات نقلتها "صحيفة أخبار اليوم" إن المسؤول عن دفن الموتى، ويدعى مصطفى، قام بهدم 8 مقابر وداخلها الجثث والعظام في منطقة مقابر عوارة بمدينة طنطا دون الحصول على تصريح، وذلك باستخدام لودر كبير، مؤكدة أن هناك بعض الجثث حديثة وظهرت الدماء في أكفانها.

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وأوضح أحد الأهالي المتضررين، إنه "وجد الجثث متناثرة في الشوارع المحيطة بالمقابر بعد هدم المقابر وتكسير 3 مقابر خاصة به، مؤكدا أنه تعرف على جثة وكانت بها علامات أنه ملتحي وعلامة بأسنانه.


وأشار إلى "وجود نحو 18 جثة ما بين قديمة وحديثة متناثرة وبعضها بها دماء لحداثة دفنها وأن الشرطة فرضت تأمينها بعد الواقعة وكثير من الأطفال عثروا على عظام في الشوارع والمشهد كان مأساويا للجثث".

 

فيما أكد أكد مواطن آخر أن "والده دفن منذ عشرة أيام ولم يعثر على جثته حتى الآن بعد إزالة المقابر، مشيرا إلى وجود عشرين جثة تم انتهاك حرماتها.


وقررت نيابة ثان طنطا، الاثنين، حبس مصطفى، فيما واصلت التحقيقات في واقعة قيامه بهدم عدد من المقابر وإخراج العظام والجثث وإلقائها بعرض الطريق دون ترخيص.

 

وقررت النيابة استدعاء مسؤولي الجبانات بمجلس مدينة طنطا لسؤالهم عن الواقعة، وكذلك المواطنين المتضررين.

 




 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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