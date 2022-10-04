جميس ويب يحقق اكتشافاً مهماً في مجرة عمرها 9 مليارات عام

الوكيل الإخباري - حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافاً مثيراً في "مجرة التلألؤ" التي يبلغ عمرها 9 مليارات عام، حيث سلط الضوء على أقدم عناقيد النجوم التي شوهدت على الإطلاق.



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حيث تمكن علماء الفلك من رصد أولى الصور المذهلة لأبعد العناقيد الكروية المكتشفة على الإطلاق. وتأتي النتائج من التحليل العلمي لصورة جيمس ويب الأولى "الحقل العميق الأول لويب" (First Deep Field).

وأصبحت تلك الصورة، التي تحتوي على آلاف المجرات المتلألئة، مشهورة كونها أولى الصور التي تم إطلاقها من تلسكوب ناسا الجديد.









روسيا اليوم