جنون الإيجارات يدفع فناناً بريطانياً للعيش بصندوق قمامة - صور

الوكيل الإخباري - قرَّر فنان بريطاني العيش في صندوق قمامة احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات الجنوني في لندن.



واتخذ هاريسون مارشال من صندوق قمامة في لندن منزلاً، مبدياً استعداده السكن فيه لمدة عام.

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وأقدم البالغ من العمر 28 عاماً على تلك الخطوة الغريبة، محاولاً لفت الانتباه إلى ارتفاع سعر استئجار غرفة في العاصمة البريطانية في خضم أزمة تكاليف المعيشة.



وأعدَّ مسكنه الجديد من صندوق قائم على رقعة من العشب في بيرموندسي جنوبي لندن لينتقل إلى العيش فيه قبل شهر للعيش.



وأوضح أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنه عن طريقها تدبير تكلفة العيش في المنطقة المركزية بالقرب من مكان عمله.



وعقب عودته إلى المدينة بعد قضاء فترة في الخارج، قال إنه واجه صعوبة كبيرة في العثور على مكان يعيش فيه بسبب أزمة السكن.



ووجد مارشال حلاً إبداعياً للمشكلة، وهو إنفاق أربعة آلاف جنيه إسترليني (4800 دولار) لبناء سقف من الخشب وتثبيته على الصندوق، وكان لديه في الداخل مساحة لإقامة مطبخ صغير ووضع سرير.









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