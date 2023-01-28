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السبت، 28-01-2023 10:49 ص

جهاز صراف آلي يتغلب على لصوص في محطة وقود بواشنطن - فيديو

مبدأ_عمل_آلة_الصراف_الآلي


الوكيل الإخباري - اقتحم لصان محطة وقود في ولاية واشنطن الأميركية لسرقة النقود فيها، لكنهما بعد محاولات مستميتة فشلا في الأمر مما يثير الاستغراب، في حادثة وثقتها الكاميرات

وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم في ولاية واشنطن أن لصين اقتحما محطة وقود فجر الـ17 من يناير الجاري.

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وأضافت أنهما حاولا سرقة الأموال الموجودة في ماكينة الصراف الآلي "آي تي أم" داخل متجر البقالة الملحق بمحطة الوقود التي بدت خالية وقت الجريمة.

 

 

وبينت لقطات كاميرا المراقبة المثبة في المحطة أن اللصين قاما بخلع باب المتجر عبر ربط بحبل ومده إلى السيارة التي ما إن تحركت قليلا حتى فتح مع بعض الأضرار التي لحقت به.


وبعدها اقتحم أحد اللصين المتجر وانتزع ماكينة الصراف الآلي من مكانها.

 

سكاي نيوز 

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